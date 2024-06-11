تعاون مصري - ياباني لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة، لبحث الترتيبات للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، الذىي سيعقد في العاصمة اليابانية طوكيو في 10 يوليو المقبل على مدار يومين.

الملا يؤكد على متانة العلاقات بين مصر واليابان

وخلال اللقاء أكد الملا على عمق ومتانة العلاقات بين مصر واليابان، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي وتأمين إمدادات الطاقة.

سبل التنمية الاقتصادية والاستدامة بين الدول العربية واليابان

ومن جانبه، وجه السفير اليابانى الدعوة للمهندس طارق الملا للمشاركة في الجلسة الوزارية للمنتدى، مؤكداً أنه سيعقد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية وسيشهد مشاركة واسعة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال وممثلي الشركات العالمية والقطاع الخاص، وأضاف أن المنتدى سيناقش سبل التنمية الاقتصادية والاستدامة بين الدول العربية واليابان وسيتطرق إلى أمن الطاقة لجميع الأطراف وسيل مواجهة التحديات مثل التغير المناخي وتطبيق التكنولوجيات الرقمية والبنية التحتية الرقمية وخفض الانبعاثات وغيرها من التوجهات العالمية.