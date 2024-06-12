موسم أفلام عيد الأضحى يبدأ مبكرا.. طرح ولاد رزق وأهل الكهف في دور العرض اليوم

بدأ موسم عيد الأضحى مبكرًا على غير العادة هذا العام، وذلك قبل انطلاقه رسمياً بعدة أيام، إذ سيتمّ طرح فيلم ولاد رزق بطولة الفنان أحمد عز، وفيلم أهل الكهف من بطولة الفنان خالد النبوي، رسمياً بدور العرض اليوم الأربعاء بعد فترة طويلة من التحضيرات.

فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية يشارك فيه عددًا كبيرًا من الفنانين من بينهم أحمد عز وعمرو يوسف ومحمد ممدوح ونسرين أمين وكريم قاسم وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن مسرحية بنفس العنوان للكاتب الكبير توفيق الحكيم، فيما قام الكاتب أيمن بهجت قمر بكتابة معالجة سينمائية للمسرحية.

والفيلم من بطولة خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل، وريم مصطفى ومحمد فراج ومحمود حميدة، وبسنت شوقي وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.