تكريم الموسيقار هوارد شور في مهرجان زيورخ السينمائي

أعلن مهرجان زيورخ السينمائي، أنه سيكرم الملحن السينمائي الشهير هوارد شور بجائزة الإنجاز المهني، وسيتسلم الملحن الفائز ثلاث جوائز أوسكار، الذي اشتهر بموسيقاه المميزة في ثلاثية أفلام «The Lord of the Rings»، وذلك في الدورة العشرين من المهرجان المقام الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر المقبل، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وعبر الموسيقار هوارد شور عن سعادته بالجائزة، قائلا«يشرفني أن آتي إلى زيوريخ للاحتفال بالذكرى العشرين للمهرجان، للحصول على هذا التقدير للإنجازات المهنية وقيادة لجنة تحكيم مسابقة الموسيقى السينمائية، إنني أتطلع إلى حفل السينما في الحفلة الموسيقية الذي يحتفل بفن الموسيقى في الأفلام».

الموسيقار هوارد شور يترأس لجنة تحكيم مسابقة الموسيقى السينمائية

وبجانب التكريم، سيترأس هوارد شور المسابقة الدولية لموسيقى الأفلام في نسختها العشرين، بصفته رئيسًا للجنة التحكيم، سيحكم الملحن الكندي على المواهب الشابة المكلفة بتأليف مقطوعة موسيقى لنفس الفيلم القصير الذي تبلغ مدته 8 دقائق.

وسيتم أداء المقطوعات الموسيقية على الهواء مباشرة من قبل تونهالي أوركسترا زيوريخ، تحت إشراف فرانك ستروبل في 5 أكتوبر بحضور المرشحين الثلاثة، وستحصل المقطوعة الفائزة على جائزة نقدية قدرها 10 آلاف فرنك سويسري أي ما يوازي 11 ألف دولار.