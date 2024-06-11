غنت على المسرح في أشهر حملها الأخيرة.. من هي مايا نعمة؟

على الرغم من وصولها إلى الأشهر الأخيرة في الحمل، إلا أنّ المغنية اللبنانية مايا نعمة أطلت على المسرح بكامل طاقتها خلال مشاركتها بمهرجان «لوّنها» في العاصمة اللبنانية بيروت، وظهر انتفاخ بطنها وهي تؤدي بعض الرقصات وتغني بصورة عفوية، حتى أثارت دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

من هي مايا نعمة؟

ووفق حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستعرض «الوطن» معلومات عن المغنية اللبنانية مايا نعمة على النحو التالي:

- مغنية وراقصة لبنانية من أم روسية.

- تبلغ من العمر 36 عامًا، إذ ولدت في 9 ديسمبر 1987 بجنوب لبنان.

- شاركت في برنامج تلفزيون الواقع ستار أكاديمي 3 في عام 2005، وهو الموسم الذي انتهى بفوز المغني جوزيف عطية.

- قدمت مايا نعمة برنامج talenteen على تلفزيون otv اللبناني عام 2012 ولاقى نجاحًا ساحقًا.

- تزوجت مايا من الموزع الموسيقي وليد المسيح 2010 وأعلنا انفصالهما عام 2017.

الحامل بشدة مايا نعمة في آخر حفلاتها !

pic.twitter.com/FQHlBjotoh — Celebs Arabic (@CelebsArabic) June 10, 2024

مايا نعمة أعلنت حملها بفتاة

- شاركت في برنامج الرقص مع النجوم عام 2014 وحصدت أعلى علامات في تاريخ البرنامج.

- تزوجت عام 2019 بمدرب اللياقة البدنية شربل أبو خطا، الذي نطق الشهادة على الهواء مباشرة بعدما أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجدل أنّها مسلمة وزوجها مسيحي.

- الرصيد الفني للمغنية اللبنانية مايا نعمة 5 كليبات و11 أغنية.

وكانت مايا نعمة نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وظهرت خلاله وهي تستعرض حملها ببطن منتفخ، كما أعلنت أنها حامل بفتاة، إذ دائمًا ما تواصل المغنية اللبنانية نشاطها اليومي بشكلٍ طبيعي ولم تتوقّف عن ممارسة هوايتها المفضّلة وهي الرياضة، بل تحرص على ممارسة التمارين الرياضية حتى خلال أيام الحمل.