«منزل و5 أفدنة».. إجراء قرعة المرحلة الثانية للتجمعات التنموية في سيناء

أعلنت محافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء إجراء أعمال القرعة الإلكترونية للمرحلة الثانية من التجمعات التنموية «أسبقية أولى»، من مشروع التملك بالتجمعات الزراعية والسكنية، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية والتوطين في شبه جزيرة سيناء من خلال إنشاء 10 تجمعات طُرحت للتعاقد بنظام التملك.

منزل وقطعة أرض لكل مواطن

ويتكون كل تجمع تنموي من عدد من المنازل بمساحة 120 متر مبان للمنزل الواحد، و80 مترا للحوش، إضافة إلى قطع من الأراضي المخصصة للزراعة بمساحة 5 أفدنة لكل فائز في القرعة، ويخصص للمتعاقد مسكن وقطعة أرض زراعية، حيث يبلغ إجمال الفرص المخصصة للطرح بالمحافظتين 408 منازل و2040 فدانا.

نتيجة القرعة الإلكترونية للتجمعات التنموية

ووفقًا لكراسة الشروط التي طُرحت سيتم إعلام جميع المتقدمين بنتيجة القرعة الإلكترونية للتجمعات التنموية عبر رسائل نصية، ويمكنهم أيضًا الاستعلام عن نتائج القرعة من خلال البوابتين الإلكترونيتين للمحافظتين.

إجراءات ما بعد القرعة

وبحسب الإعلان، فإن الفائزين في القرعة عليهم سرعة تجهيز المستندات المطلوبة، حيث يتم حاليًا إعداد برنامج زمني لتحديد مواعيد وأماكن استلام أصول المستندات من الفائزين، حيث يبدأ استلام المستندات من 22 يونيو حتى 18 يوليو 2024، وفقًا للبرنامج المحدد في كراسة الشروط.

توزيع التجمعات التنموية في مناطق مختلفة بشمال وجنوب سيناء

وتتوزع التجمعات التنموية في مناطق مختلفة بشمال وجنوب سيناء، وهي مصممة لتلبية احتياجات العائلات المصرية الساعية للاستقرار والعمل في هذه المناطق، وتشمل التجمعات السكنية والزراعية توفير كافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة لضمان جودة حياة عالية للسكان.

وأكد الإعلان ضرورة التزام المتقدمين بصحة البيانات والمستندات المقدمة، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة اكتشاف أي مخالفات. وتتضمن كراسة الشروط كافة التفاصيل والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان شفافية العملية وعدالتها.

الفرص الشاغرة في التجمعات التنموية بسيناء

وتتوفر في محافظة شمال سيناء عدد من الفرص الشاغرة في التجمعات التنموية، في ك 61 بغداد، والدفيدف، النوافعة، طيبة التمد، طوايل الحامض، النثيلة 1 ن النثيبلة 2، ليبغ إجمالي عدد المنازل المتوفرة 332 منزلا، و1660 فدنا، وتتوفر مزيد من التفاصيل، علي الموقع الإلكتروني للمحافظة من هنا.

وفي محافظة جنوب سيناء يتوفر عدد من التجمعات التنموية وهم: السحيمي، الحمة، وادي سعال، ليبلغ إجمالي المنازل بها 76 منزلا، و380 فدانا، وتتوفر مزيد من التفاصيل، على الموقع الإلكتروني للمحافظة من هنا.