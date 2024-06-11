خالد حنفي يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية».. خبرة الرئاسة التي يفتقدها هشام البسطويسي

إذا كان للمستشار البسطويسى أن يجتذب تأييد قطاعات ذات وزن من الجمهور المصرى فإن ذلك سوف يرجع إلى السمعة الطيبة التى يتمتع بها كقاضٍ ومثاليته التى برهن عليها خلال أحداث القضاة عام 2006 وإن كانت المحكّات العملية التى مر بها خلال السنوات المحدودة التى مارس فيها العمل العام لا تتيح تقييم مدى تمتعه بالحنكة التى يتطلبها الموقع الرئاسى.

يرى المستشار البسطويسى أن من حق (الإخوان والأقباط أن يكون لديهم أحزاب لها مرجعية دينية ولكن من غير المسموح أن تكون أحزاباً دينية خالصة تنقلب على الدستور أو لا تلتزم بقواعد الديمقراطية) وللمستشار هنا ملاحظة مفيدة إذ يعتقد (أن أغلب الأحزاب لديها مرجعية دينية وإن لم تفصح عنها).

فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور فالمستشار البسطويسى مع بقائها وإعلانه أن برنامجه ينطلق من ثوابت وطنية وهى الحرية السياسية والاقتصادية وضمان حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية فى إطار مبادئ الشريعة الإسلامية ومن هذه المبادئ حماية حقوق الأقليات) غير أن الملاحظ أن دفاع المستشار عن بقاء المادة الثانية يدور حول أن المشكلة هى فى سوء الفهم لها من المسلمين والأقباط وأن وجودها لم يتسبب فى ضرر لأحد سواء مسلم أو مسيحى وهو دفاع ليس بالعمق والرصانة المنتظرة ممن كان فى مثل موقعه إذا كان يعبر عن قناعات مستقرة لديه.

من المهم أن نثبت هنا - ما زلنا مع الوثيقة - أن للمستشار البسطويسى رؤيته للدور السياسى للمؤسسة العسكرية والتى لا تبعد فى إطارها العام عن رؤية السيد عمرو موسى فهو يشدد «على أن يكون من مهامها حماية الدستور من الانقلاب عليه مثل الجيش التركى الذى يوفر الحماية للدولة والدستور) وحماية الدستور على إطلاقها مطلوبة ولكن ذكرها فى هذا السياق يستدعى موقف الجيش التركى الذى استمر سنوات طويلة فى تحجيم الحركة الإسلامية مما يشير إلى أن هذا الهاجس يشغل ذهن المستشار بشكل أو بآخر.

ملحوظة: شارك المستشار البسطويسى فى السباق ولم يحقق نتيجة طيبة.

حمدين صباحى.. أكثر المرشحين ألفة للإخوان

رغم اختلاف المشارب السياسية فإن السيد حمدين صباحى يعتبر أكثر المرشحين ألفة لجماعة الإخوان المسلمين بحكم التعاون المشترك خلال السنوات الطويلة من العمل الوطنى.

وهو يؤكد على هذا المعنى بقوله: (الإخوان كقوة سياسية لنا خبرة بها ونتعامل معها فهى جزء أصيل من الثورة والمستقبل وجزء من الحركة المصرية ولا بد من احترام حقهم فى إقامة حزبهم المستقل والتعامل معهم سياسياً لأنهم أعلنوا أنهم مع دولة مدنية وليست دينية.

وفى تقييمه لوزير الإخوان السياسى فى المرحلة القادمة يرى أن الجماعة «اكتسبت ميزة وفقدت أخرى.. فهى كسبت العمل الوطنى وانتهاء عهد الحظر.. وفقدت ميزة الاضطهاد التى كان الشعب يتعاطف معهم بسببها.. وسيأخذ الإخوان حجمهم الطبيعى بحجم ما يقدمونه من مصالح للشعب).

ومن المهم أن نثبت هنا أن حمدين صباحى يشارك عمرو موسى وكذلك المستشار البسطويسى رؤيتهم لدور المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية حيث يردد للمرة الثالثة – تعبير النموذج التركى – (يجب أن يكون للجيش شراكة فى الحكم من خلال وضع دستورى للقوات المسحة يكون لها دور دفاعى عن الوطن وصيانة الدستور وحماية الدولة المدنية الديمقراطية) أى أقرب للنموذج التركى ولكن على الطريقة المصرية دون تكرار أن نقل نماذج أخرى.

ملحوظة: شارك حمدين صباحى فى السباق الرئاسى وجاء فى المركز الثالث

الفريق مجدى حتاتة

الفريق مجدى حتاتة رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق وقبلها كان قائد الحرس الجمهورى.. ترك القوات المسلحة عام 2000م وهو مقل فى حواراته مع الإعلام بدرجة كبيرة.. ولا يتوقع أن تكون له فرص جادة فى النجاح فى سباق الرئاسة ما لم يكن هناك دعم قوى من المؤسسة العسكرية وهو الأمر الذى لا توجد عليه أية علامات حتى الآن. تناول الفريق حتاتة – ضمن حواراته القليلة – جماعة الإخوان المسلمين بصورة إيجابية (الإخوان المسلمين تنظيم قديم وما داموا ملتزمين بدستور وقانون البلاد فلهم مكانتهم، وهو من وجهة نظرى يحترمون الدستور والقانون..)

ملحوظة: لم يدخل الفريق مجدى حتاتة السباق الرئاسى

الدكتور أيمن نور

الدكتور أيمن نور حضوره الإعلامى الذى يفوق بأضعاف كثيرة ثقله السياسى ولا يبدو أن هناك امكانية لزيادة هذا الثقل إلا إذا تمكن من جذب شباب حركات التغيير لتأييده بكثافة وهو ما لا يوجد عليه أية إشارات إيجابية حتى الآن.. علما بأنه لا يتوقع أن تتاح له فرصة الاستفادة من الأصوات الرافضة لغيره من المرشحين كما حدث عام 2005.

يقر أيمن نور للإسلاميين (بحق ممارسة العمل السياسى فى إطار القانون على ألا يخلطوا الجزء الدعوى بالسياسة).

لا يمانع أيمن نور من التنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين (كمرشح يحق لى التنسيق مع جميع الأطراف بما فيهم الإخوان المسلمين وهذا ليس عيباً).

لأيمن نور كذلك مبرراته لعدم الخوف من الدور السياسى للحركة الإسلامية فهو لا يعتقد أن سيطرتهم على البرلمان سيكون لها محل فى الانتخابات القادمة.. وإنما سيكون لهم ممثلون كأى قوة سياسية من حقها التواجد لكنهم لن يسيطروا حسب اعتقادى) وهو يرى كذلك أن (الاتجاه أو المزاج العام فى مصر مع الدولة المدنية والرئيس المدنى).

ويرحب الدكتور نور بالمشاركة فى قائمة موحدة فى الانتخابات البرلمانية (القائمة الموحدة أمر مقبول وإيجابى لكن المهم ألا يسيطر عليها نور من التوجيه من خلال برنامج واحد يفقد القوى المشاركة هوياتها الخاصة).

ملحوظة: ايمن نور جرى استبعاده من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لتورطه فى قضية تزوير

اللواء محمد على بلال

اللواء محمد على بلال قائد القوات المصرية فى حرب تحرير الكويت 1991 يبلغ من العمر 76 عاماً.. ولا يبدو أن له فرصة جادة فى النجاح وفق الأوضاع السارية حتى الآن.

يطرح اللواء محمد على بلال صورة إيجابية لجماعة الإخوان المسلمين (فهى لا تمثل خطراً أو فزاعة كما يروج البعض لهم، مواطنون مصريون ويحسب لهم أنهم عملوا تحت الأرض على مدار 30 عاماً ومع ذلك كانوا تنظيميين وقادرين على وضع استراتيجية محددة يتعاملون من خلالها).

للواء بلال مبرراته لعدم الخوف من وطأة جماعة الإخوان على الساحة السياسية وهو يتمتع فى ذلك برؤية متفردة (الحقيقة التى لا يعلمها أحد أن الإخوان بدأوا الانقسام على أنفسهم وأن هناك ثلاثة أحزاب أخرى لهم تحت التأسيس الآن بقيادات وتوجهات مختلفة بخلاف حزب الحرية والعدالة المعلن ولهذا لم يعد الإخوان يمثلون قوة واحدة كبرى).

ملحوظة: اللواء محمد على بلال لم يدخل السباق الرئاسى.

تحليل إحصائى لمرشحى الرئاسة

وتحت جملة «مهم جداً» جاءت وثيقة عن تحليل إحصائى للأصوات التى من الممكن أن تذهب إلى المرشحين للرئاسة، وهى ورقة مقدمة من جمال هندى عضو لجنة الخطة بالجماعة، والتى يشرف عليها محيى حامد، وجرى تقديمها فى وقت سابق لفتح باب الترشح للرئاسة، لأن أسماء المرشحين ضمت من خرجوا من السباق أو اعتذروا مثل حازم أبوإسماعيل ومنصور حسن وباسم خفاجى، وما انتهى إليه التحليل الإحصائى فى حالة عدم دعم السلفيين لمرشح بعينه، أن مرشح الإخوان -لم يكن قد تحدد- جاء فى المركز الأول بنحو 6 ملايين صوت، وجاء عبدالمنعم أبوالفتوح فى المركز الثانى بمليونى صوت، والثالث سليم العوا بمليون، والرابع أبوإسماعيل بـ 750 ألف صوت، ثم باسم خفاجى بـ 150 ألفاً.. ومثلها لـمنصور حسن و25 ألف صوت لأحمد شفيق.. واعتمد التحليل الإحصائى على عدد الأصوات فى القوائم الانتخابية لمجلس الشعب، والتى جاء فيها حزب الحرية والعدالة متقدماً بنسبة 37% والنور بـ27% والوفد 9% والكتلة 9% والإصلاح والتنمية 2% والوسط 4% والثورة مستمرة 3% وأخرى 9%.

استبيان انتخابات الرئاسة

تحت عنوان «خطة رفع الواقع الخاصة بمرشح الرئاسة»، قامت الجماعة بتوزيع استبيان رفع الواقع على جميع أفراد القطر -كما جاء فى الورقة- ويوجد لدينا لتقييم الأصوات اقتراحان، الأول ويفضل الأخذ به فى الظروف العادية أو شبه العادية، ويتم فيه تقييم شامل لجميع الأفراد بداية من القاعدة حتى قمة التنظيم، كلٌ بقيمة معينة، وقد راعينا فى هذا المقترح عدم التفاوت المبالغ فيه الذى قد يؤدى فى النهاية إلى تغليب رؤية قمة التنظيم.. مهما كانت رؤية القاعدة، ولكننا أيضاً لم نتجاهل التفاوت النسبى فى حصافة الرأى وحكمة القرار بين درجات التنظيم المختلفة، ولذلك جرى اقتراح التقييمات التالية.. وهى: المؤيد يتم تقييمه بدرجة والمنتسب حتى العامل بدرجة أيضاً.. وعضو مجلس شورى المنطقة بـ12 درجة.. وعضو مجلس شورى المحافظة بـ25 درجة.. وعضو مجلس الشورى العام بـ300 درجة.. وعضو مكتب الإرشاد بألف درجة.

أما الاقتراح الثانى ويفضل فى الظروف غير العادية - المحفوفة بالمخاطر- والتى يتوفر لدى قمة التنظيم معلومات خطيرة تخفى عن القاعدة ولا يسمح الظرف الحالى بإعلانها، وفيه يتم رفع الواقع من خلال نموذج الاستبيان حتى عضو مجلس شورى المحافظة فقط، على أن يتم رفع كل استبيان بشكل منفصل، والتقييمات تكون كالآتى، المؤيد 5% والمنتسب حتى العامل 30%، ومجلس شورى المنطقة 10%، ومجلس شورى المحافظة 15%، ثم يتم رفعها إلى مجلس الشورى العام 25%، ومكتب الإرشاد 15%.. وفى استبيان انتخابات الرئاسة «الاقتراح الأول» فاز عبدالمنعم أبوالفتوح بالرغم من أنه لم يرشحه أحد من مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى العام، بالمركز الأول بنسبة 41% بينما جاء خيرت الشاطر فى المركز الثانى بنسبة 30% وسليم العوا فى المركز الثالث بنسبة 20%.. المؤيدون والمنتسبون حتى العامل هم من حسموا المركز الأول لصالح أبوالفتوح، وفى نموذج الاستبيان الثانى - فى الظروف المحفوفة بالمخاطر- جرى ترجيح خيرت الشاطر بالرغم من أن 57% من المنتسبين والعاملين صوّتوا لـعبدالمنعم أبوالفتوح.

لقد كانت الجماعة الفاشية متخوفة فى البداية من فكرة الترشح للرئاسة.. جعلت ذلك محوراً للنقاش والبحث مع أبناء التنظيم من القاعدة للقمة.. هناك وثيقة غاية فى الأهمية حملت عنوان «خطة الجماعة لمواجهة استحقاق الانتخابات الرئاسية».. الوثيقة قدمها محيى حامد أحمد إلى مكتب الإرشاد.. محيى حامد هو عضو مكتب الإرشاد العام والمشرف العام على لجنة الخطة وعضو هيئة مكتب الإرشاد.. استعرض فيها الآثار المترتبة على قرار الترشح للرئاسة وكيفية التعامل وطرح أبرز التحديات القائمة أمام الجماعة وتشخيص أهم الأطراف اللاعبة على الساحة المصرية.. لكنها لم تستعرض الآثار المترتبة فقط وإنما حددت فى الورقة الإجراءات الواجب اتخاذها لتلافى الآثار المترتبة على الترشح.

حددت الوثيقة أبرز هذه التحديات وهى بقايا النظام وفلوله والحكام فى المنطقة العربية والعالم الخارجى الدولى. والإعلام. والأمن الوطني والمشروعية القانونية للجماعة.

ثم حددت أهم الأطراف الفاعلة المتمثلة فى المجلس العسكرى والقوى الإسلامية والقوى السياسية والليبرالية والكنيسة. بعدها تم رصد أهم الآثار المترتبة على قرار الترشح للرئاسة ورصدتها فى عدة محاور أولها تربوياً وأن الرؤية غير واضحة لدى بعض أفراد الصف مما قد يترتب عليه أن نسبة قليلة من الصف قد تنحاز لمرشحين إسلاميين آخرين وضعف التفاعل والأداء لدى بعض أفراد الصف والإحساس بصحة موقف الدكتور عبدالمنعم من الترشح للرئاسة والإحساس السلبى بالتراجع فى القرار وعدم التدرج واتخاذ خطوات سريعة هذا على المستوى التربوى، أما على المستوى المجتمعى فيتمثل فى خسارة جزء معتبر من مصداقيتنا لتغيير القرار الذى خرج مبدئياً ومؤكداً ثم تغيّر..قد يحدث حالة من الاستقطاب بين التيارات الإسلامية وغيرها.. حدوث تفتيت فى الكتلة التصويتية المساندة للإسلاميين..خسارة نسبة مؤقتة من شعبيتنا حال خسارة مرشحنا..شبهة الرغبة فى الاستحواذ.. عدم جاهزية الشعب التحدى الذى سوف يواجهنا.. عدم إدراك المجتمع لأهمية تكامل كافة مؤسسات الحكم.

أما على المستوى السياسى فرصدت الجماعة أهم تحدياتها المتمثلة فى توقع ألاعيب ومضايقات من المجلس العسكرى، قد تصل لإعاقة التحول الديمقراطى.. قد يؤدى إلى حالة من التوتر مع الأطراف الأخرى.. قد يهدد المكتسبات التى تمت فى الفترة السابقة فى مؤسسات الحكم ويبرر الإجراءات التعسفية التى ظهرت إرهاصاتها (قضية الدستورية والجماعة والهيئة التأسيسية).. قد يساعد على تفتيت الأصوات الإسلامية ويساهم فى دعم المنافس.. احتمالية التزوير، خاصة فى وجود المادة ۲۸.. مزيد من افتعال الأزمات والمعوقات.. توحد كافة أطراف المعارضة ضدنا.

أما على المستوى الإقليمى قلق وضغط إقليمى متزايد ومحاولة إعاقة وصول مرشحنا، وعلى المستوى الدولى فيتمثل فى قلق شديد لدى الغرب خاصة أمريكا ومن أمامها إسرائيل.. صعوبة التبنى السياسى والدولى.. افتعال أزمات على الحدود (خاصة غزة).. الضغط على بعض القوى والبلاد الصديقة التى من الممكن أن تساعدنا.

ولتلافى هذه الآثار جميعها حددت الوثيقة ما يجب اتباعه على جميع المستويات.. فى المستوى التربوى.. لقاء تليفزيونى عاجل لفضيلة المرشد أو رئيس الحزب. رسالة وضوح رؤية للصف يوم السبت 31/3 قسم التربية - لجنة الخطة.. حوارات ولقاءات وضوح الرؤية الأفراد الصف (أخوة وأخوات) يشارك فيها أعضاء مكتب الإرشاد والشورى العام والمكاتب الإدارية (وفق جدول زمنى من1/4 حتى 8/4/2012 ) لتحقيق القناعة والفهم للقرار الذى تم اتخاذه.. التواصل عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى.. المحافظة على الوسائل التربوية وبخاصة الليالى الإيمانية.. العمل على التحريك السريع لشباب الجامعات.

أما على المستوى المجتمعى بيان للرأى العام للإعلان عن القرار (السبت 31/3). المكتب والحزب.. مؤتمر صحفى عالمى للإعلان عن حيثيات ومبررات القرار يشارك فيه حزب الحرية والعدالة (يوم السبت 31/3) المكتب والحزب.. حملة مكثفة من المؤتمرات والندوات والدروس والمحاضرات يشارك فيها الخطباء والدعاة والنواب والرموز المجتمعية من الشرائح المختلفة (طلاب، نساء، عمال وفلاحين، مهنيين، أعضاء هيئة تدريس....) لتوضيح تحديات وتهديدات المرحلة ومتطلباتها وشرح القرار وحيثياته (خلال أسبوعين من 1/4 حتى 15/4) الأقسام - المكاتب الإدارية.. حملة تواصل مع الأطراف الفاعلة (خاصة القوى الإسلامية) فى المجتمع وإيجاد أرضية مشتركة للعمل معهم فى المرحلة القادمة (خلال أسبوعين من 1/4 حتى 15/4). لجنة اتصالات.. حملة للتواصل والتوافق مع التيارات الإسلامية وخاصة السلفيين بما يحقق دعمهم لمرشحنا (خلال أسبوع 1/4 حتى 8/4).

وعلى المستوى السياسى..الضغط للاتفاق مع المجلس العسكرى بضمانات محددة حول المرحلة القادمة (خلال أسبوع من 1/4 حتى 8/4). مندوبى الاتصال.. حملة علاقات عامة يقوم بها الحزب والمكتب مع الأطراف الرئيسية فى المجتمع لتحقيق التوافق السياسى إن أمكن ذلك (خلال أسبوعين من 1/4 حتى 15 /4). تشكيل لجنة مشتركة.. تحديد لغة خطاب إعلامى تحافظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات (خلال أسبوع من1/4 حتى 8/4 ). اللجنة الإعلامية.. طرح مبادرة سياسية يتحقق بها التوافق مع القوى والأحزاب السياسية خاصة الشبابية. (خلال أسبوعين من 1/4 حتى 15/4) الحزب والمكتب.. التواصل مع السلفيين فى دعم مرشحنا.

على المستوى الإقليمى..لغة خطاب إعلامى هادئ لتبديد القلق الخليجى المتزايد ( خلال أسبوع من 1/4 حتى 8/4) لجنة العلاقات الخارجية.. حملة علاقات وحوارات مع القوى المؤثرة وطرح رؤيتنا لتحقيق التعاون والاحترام المتبادل (خلال أسبوعين من 1/4 حتى 15/4). لجنة العلاقات الخارجية.. حملة إعلامية مكثفة تشمل الجاليات المصرية فى الدول العربية خلال أسبوعين من 1/4 حتى 15/4). الرابطة.

على المستوى الدولى..خطاب إعلامى يبدد قلق الغرب خاصة أمريكا ويوضح موقفنا من القضايا والاتفاقات الدولية خلال أسبوع من 1/4 حتى 8/ 4). لجنة العلاقات الخارجية.. حملة علاقات خارجية لتوضيح رؤيتنا للمرحلة المقبلة وتحقيق علاقات دولية على أسس الاحترام المتبادل وضرورة التعامل مع الخيار الشعبی (خلال أسبوعين من 1/4 حتى 15/4). لجنة العلاقات الخارجية..حملة إعلامية للمرشح تشمل الجاليات المصرية فى الدول الغربية والأمريكية. (خلال أسبوعين من 1/4 حتى 15/4) لجنة العلاقات الخارجية.

على المستوى الإعلامى.. مراجعة السياسة الإعلامية لقناة مصر 25.. لجنة إعلامية متخصصة تتكون من مسئول اللجنة الإعلامية بكل محافظة، ويتم تفريغهم لمدة شهر وتدريبهم على أيدى متخصصين لإدارة الملف الإعلامى.. استنفار أعضاء مكتب الإرشاد والحزب للوجود الإعلامى.. التركيز على شريحة الشباب إعلامياً.. الاهتمام بقناة الحافظ والناس للتأثير فى المجتمع.. التحرك المكثف للمرشح فى الإعلام.. شراء أوقات فى القنوات الأخرى لظهور المرشح ورموز من الإخوان للدعاية له.. تنشيط نشر الدعوة للحديث حول المبادئ والمعانى الداعمة لموقفنا من الترشح للرئاسة.. الالتزام برسالة إعلامية موحدة تصدر مركزيا.

هذه الوثائق تكشف كيف يفكر الإخوان وكيف يديرون مصالحهم الخاصة والضيقة.. تكشف مراوغاتهم وتضليلهم للمصريين وتضليلهم للقوى السياسية.. هذا ما جاء فى الوثائق قبل الترشح على انتخابات الرئاسة وعن المرشحين، أما كيف خطفوا كرسى الرئاسة فهذه قصة أخرى.

غداً.. الحلقة الحادية عشرة