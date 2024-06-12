اليوم.. انتهاء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي

تنتهي اليوم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي، والتي بدأت يوم الاثنين 10 يونيو 2024، ومن المقرر وفقاً لما هو مذكور في جدول امتحانات الثانوية العامة، ويؤدي طلاب الثانوية اليوم الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء.

إجازة عيد الاصحي المبارك

ويحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة لمدة 9 أيام بمناسبة عيد الأضحى 2024، تبدأ يوم الخميس 13 يونيو 2024 وحتى يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024.

المواد المتبقية في إمتحانات الثانوية العامة 2024

وجاءت المواد المتبقية عقب انتهاء إجازة عيد الاضحي 2024 لكل شعب الثانوية العامة كالتالي :

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية «استاتيكا».

يوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت 29 يونيو: امتحان مادة التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان علم النفس.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق.