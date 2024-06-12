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تكريم 36 عاملا مثاليا في شركة المياه بأسيوط والوادي الجديد

كتب:

سلامة عامر
12:00 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
جانب من تكريم العامل المثالي بالشركة

جانب من تكريم العامل المثالي بالشركة

احتفلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، بتكريم العامل المثالي لعام 2024 من بين أبناء الشركة بمختلف مناطق الشركة وقطاعاتها، تشجيعا لهم على الأداء والعمل المتميز الذي يعود مردوده الإيجابي على سلامة العمل المؤسسي وجودة الأداء الخدمي المقدم للجمهور .

بدأت الاحتفالية بكلمة المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والتي أعرب خلالها عن سعادته بالتواجد وسط هذا الجمع الكريم متقدما من خلالها بأسمى آيات الشكر والتقدير لكل أبناء الشركة الذين كانوا يدا قوية تدفع العمل المؤسسي على تحقيق الريادة والتقدم.

وكرم المهندس الشرقاوي 36 عاملا مثاليا من بين أبناء الشركة وقدّم لهم شهادات التقدير ومكافآت مالية، متمنيا مزيد من الجد والاجتهاد ومواصلة الأداء المميز الذي يعود مردوده الإيجابي على الصالح العام من أجل المضي قدمًا بخطى ثابتة نحو التقدم والانطلاق.

ويأتي الاحتفال في إطار تحقيق المشاركة المجتمعية بين جميع العاملين وتعميق روح المودة والمحبة بينهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم تحقيقا للدعم المعنوي لهم وتكليل جهودهم لما بذلوه من جهد كبير في سبيل تحقيق النجاح، متمنين للجميع دوام التقدم والرقي.

ووجّه رئيس الشركة في نهاية الحفل، الشكر لجميع الحضور آملا في مزيد من الجهد والعمل والإخلاص والعطاء لرفعة العمل وسلامة المؤسسة، وسط أجواء يعمها المحبة والمودة بين العاملين بالشركة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.