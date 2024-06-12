توقف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال إجازات عيد الأضحى

كشف مصدر حكومي وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال أيام إجازات عيد الأضحى، من خلال التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء، بهدف تأمين احتياجات محطات إنتاج الكهرباء من كميات الوقود اللازمة والغاز الطبيعي لتوليد الطاقة اللازمة.

موعد توقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن الوفر في استهلاك الكهرباء المقرر تحقيقه خلال أيام اجازات عيد الأضحى المبارك نتيجة الإجازات بالشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية، من أهم أسباب اتخاذ الأجهزة المعنية لقرار توقف العمل بخطة تخفيف الأحمال بدءًا من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري 2024 وحتى يوم 18 من نفس الشهر.

فروع وادارات شركات توزيع الكهرباء

وأوضح أنه سيتم إبلاغ جميع فروع وشبكات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى محافظات الجمهورية «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» بتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال بالمواعيد المتفق عليها.

طرق التقدم بشكوى إلى شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبرالإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».