«الصحة»: 7 آلاف و300 أسرة استفادت من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، إنَّ عمليات زراعة القوقعة تساعد طفل على أن يسمع وبالتالي تغير مسار حياته تماماً ليصبح عضواً فاعلاً في المجتمع، وهناك 7 آلاف و300 أسرة استفادت من هذه العمليات في إطار مبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، وكل هذا بفضل توجيهات الرئيس السيسي وتدخله في عام 2018 ليوجه بضرورة القضاء على الانتظار غير المبرر.

7 آلاف و300 شخص تغيرت حياتهم بفضل عمليات زراعة القوقعة

وتابع «عبد الغفار»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنَّ هناك 7 آلاف و300 شخص تغيرت حياتهم بفضل عمليات زراعة القوقعة، ليتحول من إنسان لا يستطيع إكمال تعليمه بشكل طبيعي إلى شخص فاعل في المجتمع وفي أقصى درجات الترقي التعليمي والأكاديمي، لينتقل من حياة إلى حياة، وهذا في تخصص واحد ولكنه غيَّر حياة.

وأكد أن المبادرة لن تتوقف ومبادرات الرئيس السيسي هي مبادرات مستدامة للحفاظ على الصحة العامة لمواطنين لتقديم حياة كريمة، لأنَّ حياة بدون صحة ليست أبداً حياة كريمة، موضحاً أنَّ نقص التمويل هو جزء من المشكلة ولكنه ليس أكبر مشاكلنا بل عدم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة هو العائق الأساسي لعدم التقدم في أي مجال.

واستكمل: «لذلك القرار كان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتيسير القواعد الإدارية ونحن مسؤولين عن علاج كل المواطنين حتى في القطاع الخاص، وتم التغلب على العائق أمام كفاءة منظومة القطاع الصحي».

ويرى أن استهداف الوزارة التسعير العادل للخدمة والذي تتحمله الدولة ويتم دفعه لمقدم الخدمة، نتج عنه عرض الكثير من مقدمي الخدمة ومنهم مستشفيات القطاع الخاص لإجراء العمليات وعلاج المرضى الذين نتحمل تكاليف علاجهم.