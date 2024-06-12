الكشف على 945 مريضا في قافلة علاجية بالدقهلية
كتب:
آية حسنين
12:35 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
صحة الدقهلية
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، توقيع الكشف على 945 مريضا ضمن قافلة علاجية في قرية الخليج مركز المنصورة.
قافلة طبية للكشف على المواطنين بالدقهلية
وأكد وكيل الوزارة تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الخليج بمركز المنصورة، تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، حيث جرى توقيع الكشف على 945 مريضا، وضمت 7 عيادات منها «أطفال - باطنة - الجراحة - عظام - أنف وأذن - أسنان - نساء وتنظيم اسرة».
وجرى توفير معمل طفيليات وأشعة x ray، وجاء بيان القافلة كالتالي:
باطنة 218
أطفال 155
جراحة 132
أسنان 67
عظام 188
أتف واذن 97
نسا وتنظيم اسرة 88
تم إجراء عدد 250 تحليلاً مختلفاً للمرضي
67 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه
فحوصات لـ 86 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم
تحويل 4 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم
إصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.
ندوات تثقيفية بالدقهلية
وأكد أنّ المديرية حريصة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 27 ندوة تثقيفية، و110 حالات استبيان، مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.