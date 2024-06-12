الكشف على 945 مريضا في قافلة علاجية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، توقيع الكشف على 945 مريضا ضمن قافلة علاجية في قرية الخليج مركز المنصورة.

قافلة طبية للكشف على المواطنين بالدقهلية

وأكد وكيل الوزارة تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الخليج بمركز المنصورة، تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، حيث جرى توقيع الكشف على 945 مريضا، وضمت 7 عيادات منها «أطفال - باطنة - الجراحة - عظام - أنف وأذن - أسنان - نساء وتنظيم اسرة».

وجرى توفير معمل طفيليات وأشعة x ray، وجاء بيان القافلة كالتالي:

باطنة 218

أطفال 155

جراحة 132

أسنان 67

عظام 188

أتف واذن 97

نسا وتنظيم اسرة 88

تم إجراء عدد 250 تحليلاً مختلفاً للمرضي

67 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه

فحوصات لـ 86 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم

تحويل 4 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم

إصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

ندوات تثقيفية بالدقهلية

وأكد أنّ المديرية حريصة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 27 ندوة تثقيفية، و110 حالات استبيان، مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.