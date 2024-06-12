ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة 

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

- قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1394) قضية متنوعة.

- أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (14 ألفا و794) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

- ضبط (553) قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».