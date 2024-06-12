وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: تعهدنا ألا تقوم للشر قائمة

بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في برقية التهنئة: «بمشاعر يملؤها التوقير والإعزاز، يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أن نبعث لسيادتكم بأسمى عبارات التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات، راجين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات».

وأضاف وزير الداخلية في برقية التهنئة: «سيادة الرئيس، ونحن في ظلال هذه المناسبة الغراء والتي نسترجع فيها قيم العطاء والتضحية والفداء، تنطلق عزائم رجال الشرطة لمواصلة البذل والوفاء، بعهد قطعوه على أنفسهم، ألا تقوم للشر على هذه الأرض الطيبة قائمة، وتقديم كل غالٍ ونفيس، في سبيل إعلاء الحق والعدل والدفاع عن أمن الوطن ومقدراته، ومكتسبات شعبه العظيم، وتدعيم ركائز الاستقرار لبلوغ خطط التنمية مدارج السداد والتوفيق».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ونصها كالتالي: «يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى أن نبعث لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم المُوقر بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون، دافعاً لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية، حتى نواجه التحديات وننتصر لإرادة هذا الشعب العظيم، فى معارك البقاء والبناء والنماء، ونسعى لصالح مصرنا العزيزة الأبية، وترسيخ دعائم الأمن وتحقيق التنمية والإستقرار لها، وبناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها».

كما بعث «توفيق»، برقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة عيد الأضحى المُبارك، وبرقية تهنئة أخرى للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

كما بعث برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبرقية تهنئة للفريق أسامة عســكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبرقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبرقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

وبعث ببرقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية.