5 استخدامات مذهلة لأكياس جل السيليكا.. «مش هترميها تاني»

من المحتمل أنك تخلصت من تلك الأكياس البيضاء الصغيرة التي تحتوي على حُبيبات دقيقة بداخلها، دون أن تدرك مدى قيمتها المدهشة وقدرتها على مساعدتك بخطوات بسيطة، ستجعلك حريصا على تجميعها فيما بعد كلما اشتريت حذاءً جديدا أو حقيبة.

استخدامات جل السيليكا

تسمى تلك الحبيبات البيضاء بجل السيليكا ذات القدرة الفائقة على امتصاص الرطوبة، وهو ما يجعلها عنصرا أساسيا داخل عُلب الأحذية والأجهزة الإلكترونية والآلات الموسيقية وغيرها من الأدوات التي يُخشى عليها من التلف عند تعرضها للرطوبة، وبرغم العبارة التحذيرية المدونة على أكياس جل السيليكا التي تفيد بكونها سامة، إلا أن ذلك لا يعني أنها عديمة الفائدة، فبحسب موقع «tips and tricks» ينبغي الاحتفاظ بتلك الأكياس الصغيرة للأسباب التالية:

1. التخلص من بخار الماء داخل السيارة

خلال الطقس الحار ترتفع درجة حرارة الجسم وبالتالي تتصاعد الأبخرة الناتجة عن العرق من أجسام المتواجدين داخل السيارة، حينها تصبح الرؤية من خلال الزجاج ضبابية، لكن عند تعليق أكياس جل السيليكا أمام السائق يمكن امتصاص بخار الماء وعدم التأثير على الرؤية.

2. الحفاظ على لمعان المعادن

بمرور الوقت تفقد المعادن القيمة مثل الذهب والفضة درجة لمعانها التي كانت عليها عند الشراء، وذلك بفعل تعرضها للرطوبة، لكن إذا وضعت أكياس جل السيليكا في صندوق المجوهرات سوف تحتفظ بلمعانها لفترة طويلة من الوقت.

3. حماية الورق

إذا كنت من هواة القراءة فلا بد أنك تحتفظ بمئات الكتب التي تتعرض مع الوقت لخطر التلف من الحشرات، أما مع تلك الأكياس الصغيرة تضمن الحفاظ على الورق القديم وطرد الآفات بعيدا عنه.

4. التخلص من رائحة العرق

من الاستخدامات المفيدة أيضا لأكياس جل السيليكا هو وضعها في الحقائب التي تحتوي على ملابس غير نظيفة، فعندما تخرج من صالة الألعاب الرياضية تضطر إلى وضع ملابس التمرين في الحقيبة والتي عادةً ما تحمل رائحة العرق المنبعثة من تلك الملابس، لذلك ينصح باستخدام الأكياس الصغيرة ذات القدرة على امتصاص الرطوبة والروائح الكريهة.

5. حماية النباتات المنزلية

في فصل الشتاء تتعرض النباتات لما يسمى بلسعة البرد التي تحول أوراقها الخضراء إلى اللون الأسود، لذلك يُنصح بإضافة الحبيبات الصغيرة المسماة جل السيليكا إلى التربة للحفاظ عليها.