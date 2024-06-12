سر حذف فنان تركي شهير حسابه على «إنستجرام».. يتابعه 11 مليون شخص حول العالم

وجه الفنان التركي الشهير جان يامان، صدمة كبيرة لمحبيه، بعدما حذف حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، إذ يحرص جمهوره على متابعته بشكل دائم عبر حسابه، والتعليق على فيديوهاته وصوره، الذي كان يحرص على مشاركتها باستمرار.

11 مليون متابع على إنستجرام

منذ أن دشن الفنان التركي جان يامان، صفحة شخصية على «إنستجرام» يزداد عدد متابعيه يومًا عن يوم، حتى وصل إلى ما يقرب من 11 مليون على مدار سنوات طويلة، إلا أنه استطاع بضغطة زر واحدة، أن يحرم جميع متابعيه من مشاهدته دائمًا، بعد أن حذف حسابه على التطبيق الشهير.

وحسب تصريحات كان قد نشرها «جان» عبر «إنستجرام»، قبل أيام من حذف حسابه، أنه يرى وسائل التواصل الاجتماعية لها أضرارا أكثر من منافعها، ومن المتوقع أنه حذف حسابه لهذا السبب.

من هو جان يامان؟

أبرز المعلومات عن الممثل «جان يامان»، وفقا لوسائل إعلام تركية:

- ولد يوم 8 نوفمبر 1989 في أسطنبول.

- من أصل يوجوسلافي، دولة تواجدت في غرب البلقان بجنوب شرق أوروبا في القرن العشرين.

- أكمل تعليمه الابتدائي في مدرسة بيلفان والثانوية في مدرسة إيطالية.

- سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من برنامج التبادل الطلابي.

- تخرج من كلية الحقوق بجامعة يديتيب بمنحة دراسية عام 2012.

- عمل في مجال المحاماة لمدة 6 أشهر فقط.

- حصل على دورات تدريبية في التمثيل كهواية.

- يجيد اللغة الإيطالية وتعلم الإنجليزية والألمانية.

- لديه شغف كبير بممارسة الرياضة.

- قدم أول دور له عام 2014 في مسلسل «مسائل غرام»، وفقد نحو 6 كيلوجرامات من أجل الدور، ولديه القدرة على التغيير من نفسه لأداء أي دور بكل احترافية.

- لديه عديد من الأعمال الدرامية التي أحبها جمهوره من مختلف دول العالم وخاصة العالم العربي.