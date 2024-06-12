منى الشاذلي تستضيف فرقة «أعز الناس» في أسبوع العيد

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي فرقة «أعز الناس»، يوم الأربعاء المقبل، في برنامج معكم على قناة «ON»، ضمن حلقات أسبوع عيد الأضحى المبارك.

فرقة أعز الناس في ضيافة منى الشاذلي

وتقدم 30 مطربا ومطربة من أعضاء الفرقة عدة أغنيات لكبار مطربي الزمن الجميل، بينهم وردة وشادية وعبدالحليم حافظ، كما يكشف أعضاء الفرقة لمنى الشاذلي تفاصيل تأسيسها وأبرز العازفين الذين انضموا إليها، وتعاونوا مع كبار المطربين.

منى الشاذلي تستضيف صلاح عبدالله وعلي الحجار

يذكر أن الإعلامية منى الشاذلي تستضيف المطرب علي الحجار والفنان صلاح عبدالله في حلقتي الخميس والجمعة المقبلين.

ويتحدث علي الحجار خلال الحلقة عن أغنية «أجمل حاجة»، التي كتب كلماتها صديقه الفنان صلاح عبدالله، بينما يتحدث «عبدالله» عن طبيعة العلاقة بينهما، موضحا أن «الحجار» أكبر منه بـ6 أشهر.