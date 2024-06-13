مصاريف المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم والأوراق المطلوبة للتقديم

يقبل المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم، الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بجميع شعبه وما يعادلها، وكذلك خريجي دبلوم المدارس الفنية، والطلاب الوافدين من الدول العربية والأجنبية في حدود اللوائح والقواعد المنظمة، ويجري القبول بالمعهد عن طريق مكتب التنسيق والتحويلات الداخلية.

المعهد العالي للدراسات المتطورة

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير شروط القبول والأوراق المطلوبة ومصروفات المعهد العالي للدراسات المتطورة، وإجراءات ما بعد التقديم.

شروط القبول في المعهد العالي للدراسات المتطورة

2- أن يثبت الكشف الطبي خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته المتابعة الدراسة.

3- أن يكون متفرغًا للدراسة بالمعهد.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للدراسات المتطورة

1- طلب الالتحاق يصرف من إدارة المعهد.

2- استمارة النجاح.

3- شهادة الميلاد.

4- صورة من البطاقة الشخصية بالنسبة للطلاب الغير مصريين أو الوافدين.

5- عدد 6 صورة فوتوغرافية حديثة مقياس 4*6.

6- استمارة 2 جند مستوفية الدمغات (للذكور).

7- نموذج 6 جند مستوفي الدمغات (للذكور).

مصروفات المعهد العالي للدراسات المتطورة

- تسديد المصروفات الدراسية والإضافية حسب ما تقرره وزارة التعليم العالي في هذا الشأن، بمجرد إعلان نتيجة القبول.

-4666 جنيهًا مصروفات شعبة نظم المعلومات.

- 4435 جنيهًا مصروفات شعبة التجارة مقسمة على قسطين، علمًا بأن الطالب الذي يتأخر عن سداد المصروفات بعد إعلان نتيجة القبول بعشرة أيام يعتبر متنازلًا عن مكانه، ويقبل المعهد بدلًا منه الذي يليه في الترتيب.

إجراءات ما بعد التقديم

بعد سداد المصروفات يقدم الطلبة المطلوبين للتجنيد المستندات الآتية:

1- الاستمارة 2 جند والبطاقة العسكرية.

2- صورة البطاقة الشخصية للمعهد بعد استيفاء الدمغات ليقوم المعهد بدوره بإجراءات تأجيل التجنيد لهم.

3- يلتزم الطلاب بالحضور في دروسهم باستمرار ويشترط ألا تقل نسبة الحضور عن 75%، وإلا يعتبر الطالب راسبًا في المادة.