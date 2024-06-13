سحب فيلم عالماشي من دور العرض بسبب ضعف الإيرادات.. بالتزامن مع موسم العيد

سحب فيلم عالماشي بطولة علي ربيع من دور العرض السينمائية خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع طرح قائمة أفلام موسم عيد الأضحى 2024، التي تصدرها فيلم ولاد رزق 3 بطولة أحمد عز بإيرادات أمس تقترب من 5 ملايين جنيه في أول يوم عرض بالسينمات.

جاء سحب فيلم عالماشي بطولة علي ربيع من السينما بعد 9 أسابيع عرض، محققا خلالها إيرادات بنحو 13 مليونا و328 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وتضم خريطة أفلام عيد الأضحى «ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، أهل الكهف».

أبطال فيلم عالماشي

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، محمد رضوان، عبدالله مشرف، تأليف كريم سامي ومحمد عبدالوهاب وهدير الشريف، إخراج محمد الخبيري.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم عالماشي في إطار كوميدي مليء بالتشويق والفانتازيا، حيث يصاب شاب كسول بمرض خطير يجبره على الحركة والسير طول الوقت وعدم التوقف حتى لا يتعرض لخطر أكبر يقضي على حياته.