«بث مباشر».. الأنبا أنطونيوس يترأس قداس عيد الصعود في القدس

يترأس الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قداس عيد الصعود الذي تحتفل به الكنيسة اليوم الخميس 13 يونيو، بعد مرور أربعين يوم من عيد القيامة، وذلك بكنيسة الصعود بجبل الزيتون بأورشليم بالقدس.

الاحتفال بعيد الصعود

ويعد عيد الصعود في الطائفة الأرثوذكسية أحد الأعياد السيدية الكبرى، وهي الاحتفال بسبع مناسبات مهمة للكنيسة، وتوصف باعتبارها الأحداث الضخمة في حياة المسيح هي البشارة والميلاد والغطاس، والشعانين والقيامة والصعود والعنصرة.

ويذكر سفر أعمال الرسل، أحد أسفار العهد الجديد في الكتاب المقدس، القصة الكاملة لعيد الصعود، إذ التقى السيد المسيح بتلاميذه فوق جبل الزيتون ثم ارتفع عنهم صاعدا إلى السماء، بحسب الإنجيل.

وتقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية اليوم على مستوى الكرازة المرقسية، داخل مصر وخارجها، القداسات الإلهية احتفالًا بعيد الصعود وبحضور الأقباط، المطارنة والأساقفة.

ومن المقرر، أن تحتفل الكنيسة بعيد العنصرة عقب عشرة أيام من الاحتفال بعيد الصعود، الذي يوافق هذا العام يوم 23 يونيو 2024، ليختتم الأقباط الخماسين المقدسة ويبدأ في اليوم التالي صوم الرسل.