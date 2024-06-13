قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024 

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2024.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أشار فيه إلى التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر استقبالهم اعتبارا من الثلاثاء الموافق 25-06-2024 وفقا للشروط التالية:

أولا: المؤهلات العليا

- مواليد الفترة من 1-1 حتى 30-4 أشهر (يناير - فبراير - مارس - أبريل) من جميع السنوات حتى عام 2004 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024 .

- خريجو كليات «الطب البشري - الأسنان - العلاج الطبيعي - التمريض - تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية - العلوم الطبية المساعدة» الذين أنهوا فترة الامتياز في الفترة من أول فبراير 2024 حتى آخر يوليو 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة، اعتبارا من 01-08-2024 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة، اعتبارا من 15-08 حتى 04-09-2024.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة

- مواليد الفترة من 1-1 حتى 30-4 أشهر (يناير - فبراير - مارس - أبريل) من جميع السنوات حتى عام 2004 الحاصلون على مؤهلهم الدراسي في الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة، اعتبارا من 27-07-2024 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة، اعتبارا من 12-08 وحتى 14-08-2024.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة

- مواليد أشهر (أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر) عام 2004 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسي 2022-2023 ، وكذا مواليد أشهر (أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2003، وما قبلها خريجي العام الدراسي 2022-2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 25-06-2024، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 13-07 وحتى 01-08-2024.

رابعا: غير ذوي المؤهلات (العاديين)

- مواليد أشهر (أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر) من عام 2004 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 20-07-2024، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 03-08 وحتى 11-08-2024.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية حديثة الإصدار - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات إضافة إلى شهادة الامتياز - التدريب لخريجي كليات (الطب البشري - الأسنان - العلاج الطبيعي - التمريض - تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية - العلوم الطبية المساعدة) - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين - المدرسين - الأطباء المقيمين).

إرشادات مهمة لشبان التجنيد

من له الحق في الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء أن يتقدم بالمستندات التي تؤيد أحقيته فى ذلك – يعتد بتاريخ اعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسي من الجامعات والمعاهد الخاصة – ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد أو من الجامعات الأجنبية داخل البلاد وغير ذلك سيتم معاملتهم طبقا لآخر مؤهل دراسي معتمد – ضرورة أن يتقدم المتزوجين من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانونا – عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الاستعلام عن شهادات المؤهل (متوسطة - فوق متوسطة - عليا) التي يتقدم بها الشبان بالتنسيق مع وزارتي (التعليم العالي - التربية والتعليم) – ضرورة أن يقوم غير ذوي المؤهلات (العادة) أصحاب المهن والحرف بالإعلان عن أنفسهم حتى يستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية (6 أشهر) طبقا للقانون.

ولتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج يرجى زيارة العنوان التالي: (https:--tagned.mod.gov.eg).

وكذلك البريد الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي: (mod.gov.eg@tagneed)، إضافة إلى خدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية (26351195 - 02 - 26339581 - 02)، وفي إطار التيسير على المواطنين وحرصاً من إدارة التجنيد والتعبئة على تقديم خدمة مميزة تم إستحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكترونى وهو (15499).