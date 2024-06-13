استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال عيد الأضحى بشمال سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور.

ووجه المحافظ بتواجد مدير مسئول في كل قطاع وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقًا لجدول نوبتجيات، مشددًا علي بضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى

وقدم «عبد الفضيل» التهنئة إلى المواطنين بشمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة العامة بجميع قطاعات المحافظة طوال أيام العيد ورفع المخلفات، مع ضرورة تنفيذ حملات مشتركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين للمرور على الأسواق ومحلات بيع اللحوم وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

تشكيل غرفة عمليات طوال فترة العيد

من جانبه، أعلن اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مديرية من مديريات الخدمات المعنية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لتلقي شكاوى المواطنين خلال فترة العيد والعمل علي سرعة حلها.

بدوره قال رأفت العبد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إنه تم توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد، إلى جانب توفير كميات كبيرة من اللحوم وطرحها في الأسواق، بجانب توفير السلع والمواد الأساسية والغذائية.

وأضاف العبد، أنه تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، بجانب تشغيل المخابز طوال أيام العيد، والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة ونشر فرق مراقبة الأسواق.