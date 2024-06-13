خبير علاقات دولية: مصر شكلت صمام أمان للقضية الفلسطينية

قال أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ مصر شكلت صمام أمان للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، إذ تعد أكبر داعم للشعب في محنته غير المسبوقة على كافة المسارات خاصة المسار الإنساني.

مصر شكلت صمام أمان للقضية الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية «إكسترا نيوز» مع الإعلامية يارا مجدي، أنّ الدعم الإنساني المصري تُوّج أول أمس في المؤتمر الدولي للاستجابة الطارئة لغزة الذي عُقد في الأردن بدعوة من الرئيس السيسي والملك عبدالله والأمم المتحدة، ما يعكس دور مصر المتواصل في إطار أولويات الدولة لوقف نزيف الدم من خلال المسار الأمني والاتفاق بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الهمجية ووقف المعاناة اليومية التي يواجهها سكان غزة في ظل استخدام قوات الاحتلال سلاح التجويع.

مصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية

وتابع خبير العلاقات الدولية: «هذا المسار الإنساني انعكس منذ اليوم الأول وكانت مصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية، إذ قدمت أكثر من 87% من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة، كما أنّ معبر رفح الشريان الأساسي للفلسطينيين منذ اليوم الأول رغم القصف الإسرائيلي للمعبر».