بعد انتهاء امتحانات المواد غير المضافة.. كيف تحصل على درجات الرأفة بالثانوية؟

مع انتهاء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة، يبحث كثير من الطلاب عن قواعد الحصول على درجات الرأفة في الثانوية العامة ببعض المواد، ومتى تستحق، خوفا من دوامة الرسوب.

درجات الرأفة في الثانوية العامة

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن درجات الرأفة في الثانوية العامة ليست ثابتة، بل قد تتغير من مادة لأخرى، حسب نسبة النجاح فيها، فقد تصل إلى 5 وربما 10% من درجات كل مادة.

وأشار المصدر، إلى أن درجات الرأفة يتم إضافتها لإنقاذ طالب من الرسوب، في حال كان بحاجة إلى عدد قليل من الدرجات، وتخضع درجات الرأفة لحسابات دقيقة، وفق نسب معينة، وبالتالي فهي ليست مفتوحة ولا يحصل عليها جميع الطلاب.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن الطالب قد يحتاج إلى درجتين أو 3 للنجاح، وهنا يتم استخدام درجات الرأفة، لإنقاذه من الرسوب، أو من إعادة السنة في ثلاث مواد، ويتم رفعه في مادة من الثلاث، كي يدخل امتحانات الدور الثاني في مادتين.