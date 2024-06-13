تحت مظلة التحالف الوطني.. «صناع الخير» تجهز قافلة جديدة لدعم الأشقاء بغزة

استعرض برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. مؤسسة صناع الخير تجهز قافلة جديدة لدعم الأشقاء في غزة» ضمن مبادرة «مسافة السكة لأهالينا في فلسطين».

«مسافة السكة لأهالينا في فلسطين»

وقال التقرير إنه ضمن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، «مسافة السكة لأهالينا في فلسطين»، قامت مؤسسة صناع الخير إحدى مؤسسات التحالف بتجهيز قافلة مساعدات غذائية جديدة لتنضم إلى قوافل التحالف التي تتجه إلى قطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وهذا في عدد من قرى محافظة الغربية والتي يُيقدم من خلالها الأهالي، أكثر من 2000 كرتونة من المواد الغذائية المختلفة.

وخلال التقرير، قال عصام عبد الرحمن، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير، إنّ جميع التبرعات التي تم تجميعها إلى اليوم، هي ملحمة إنسانية على أرض الواقع، لافتا إلى أنّ التحالف الوطني أعطى الفرصة للجميع في أن يُترجم تعاطفه مع الأشقاء في قطاع غزة إلى فعل.

وأضاف عمرو عامر مدير مكتب صناع الخير بالغربية، أنّ هناك تفاعلا كبيرا من الأهالي وكل الأعمار حتى الأطفال، مشيرا إلى أنّ التبرعات عبارة عن مواد عينية عبارة عن مواد غذائية.