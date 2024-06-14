ما سبب الموجة شديدة الحرارة الحالية؟.. الأرصاد تجيب

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة النهار وموجة حارة تشهدها الأنحاء كافة، حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لافتة إلى أنه من المتوقع استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم الجمعة على كل المناطق، لتصل العظمى في القاهرة في الظل إلى 43 درجة مئوية.

ما سبب الموجة شديدة الحرارة؟

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية سبب الموجة شديدة الحرارة التي نشهدها في الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها تعود إلى استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح من الأرصاد لمواجهة طقس اليوم

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة طقس اليوم وارتفاع درجات الحرارة، إذ إنه من الضرور تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وفي حالة الاضطرار لذلك، يجب استخدام أغطية الرأس، فضلا عن ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، كما يجب الحرص على شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

وعن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة الحالية، أوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات على شمال البلاد حتى شمال القاهرة بدءا من يوم الأحد 16 يونيو الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى.