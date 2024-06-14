من هي «ربيحة» الجزائرية؟.. حصلت على البكالوريا في عمر 92 عاما وتخطط لمستقبل أفضل

لم تتخل عن حلمها بالالتحاق بالجامعة، فعلى الرغم من تخطيها 90 عامًا، إلا أنها قررت العودة من جديد إلى مقاعد الدراسة، واجتياز اختبارات البكالوريا للمرة الثانية، بعد فشلها العام الماضي، لتصبح أكبر سيدة في الجزائر تجتاز امتحانات البكالوريا.

معلومات عن الحاجة ربيحة الجزائرية

ولدت في عام 1932، وتبلغ من العمر 92 عامًا، بحسب قناة العربية.

عاشت حياتها في مدينة حاسي بحبح بولاية الجلفة الجزائرية.

أكبر سيدة في الجزائر تجتاز امتحانات البكالوريا.

التحقت بصفوف محو الأمية منذ عدة سنوات، ونالت شهادة التحرر عام 2015.

التحقت العام الماضي بامتحانات البكالوريا، إلا أنها فشلت، لكن عزيمتها لم تضعف أبدًا.

التحقت بامتحانات البكالوريا لعام 2024، في بداية شهر يونيو الجاري.

تستعد الحاجة ربيحة لدخول الجامعة.

أكبر جزائرية تترشح لشهادة البكالوريا

تعد الحاجة ربيحة أكبر امرأة في الجزائر، تترشح للحصول على شهادة البكالوريا، وهي المرحلة التي تسبق دخول الجامعة، وتنضم إلى شعبة الآداب والفلسفة، وعلى مدار أسبوع كامل خضعت للامتحانات بمركز بن لحرش البشير بحاسي بحبح بمحافظة الجلفة وسط الجزائر.

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي تحاول فيها المرأة التسعينية الحصول على شهادة البكالوريا، بل سبق لها التجربة في العام الماضي، إلا أنها لم تستطع اجتياز الامتحانات وفشلت، حتى قررت المحاولة مرة أخرى، لتنجح هذه المرة، وتستعد لدخول الجامعة.

مراحل مختلفة في التعليم

مرت الحاجة «ربيحة» بمراحل مختلفة، حتى استطاعت أن تصل إلى مرحلة البكالوريا، بداية من التحاقها بصفوف محو الأمية، لتنل شهادة التحرر عام 2015، لتخوض مرحلة جديدة عبر بوابة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد موسم، وبنجاحها في هذه المرحلة يعني حصولها لشهادة التعليم المتوسط.