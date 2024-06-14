القاهرة تعقد مزادا علنيا لبيع الخردة 2 يوليو المقبل

أعلنت محافظة القاهرة من خلال الإدارة المركزية للشؤون المالية والإيرادات وإدارة التعاقدات، بيع بالمزاد العلني خردة وكهنة ورواكد من صاج، حديد، بطاريات، كاوتش، قطع غيار سيارات، خشب كسر، أوزان متنوعة، لوط أعداد، لوحات معدنية بمخازن كلا من الإدارة العامة للحماية المدنية، جهاز تشغيل شباب الخريجين، مديرية الطرق والنقل، والإدارة العامة للمرور.

موعد جلسة المزاد

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنّ جلسة المزاد تُعقد يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل في الساعة 12 مساءً بنادي شرطة القاهرة بعابدين، وتحوي كراسة الشروط الخاصة بها على التفاصيل كافة من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة في عابدين.

رسوم كراسة الشروط

وأشارت إلى الحصول على كراسة الشروط مقابل سداد 299 جنيهًا، بخلاف 14% ضريبة قيمة مضافة، ويعتبر قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملة لهذا الإعلان.