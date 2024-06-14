طرق مختلفة للاستمتاع بعيد الأضحى.. «أفكار مميزة للاحتفال مع أطفالك»

خلال أيام عيد الأضحى، تفكر جميع الأمهات في كيفية قضاء إجازة مميزة وسعيدة مع أسرهن، وإذ تسعى ربات المنازل لمعرفة كيفية قضاء العيد في أماكن مختلفة بتكلفة بسيطة، أو قضاء العيد في المنزل وتحويله لمكان ترفيهي، لذلك من خلال التقرير التالي، طرقا للاستمتاع بعيد الأضحى، حسبما نشر في موقع «Good House»، المتخصص في شؤون الأسرة والمنزل.

أفكار للاستمتاع بعيد الأضحى في المنزل

يمكن ممارسة النشاطات المختلفة مع أولادك وأسرتك للاستمتاع بوقت مميز في إجازة عيد الأضحى، حال عدم وضع خطط للخروج من المنزل، لذا يجب إعطاء الأطفال العيدية بعد تجهيزها بطرق مختلفة ووضعها في ظرف ملون ومكتوبا عليه بعض العبارات المبهجة، كما يمكن تجهيز بلكونة المنزل لتحاكي حديقة الألعاب، ووضع خيمة وشراء نجيلة صناعية، ووسادات للجلوس عليها لكسر الروتين المنزلي.

يمكن عمل سجادة ملونة للصلاة سواء كانت مطبوعة يدويًا أو من القماش، ويستطيع الأطفال تزينها بالخرز أو التطريز ليشعروا بالبهجة في أثناء أداء صلاة العيد، ويمكنك أن ترسمي مسجدًا على ورق كرتون ودعيهم يلونوه، ومشاهدة فيلم جديد مع منع استخدام الهواتف للاستمتاع بالأجواء العائلية.

صنع الآيس كريم

ويمكن للأمهات أنّ يدعن أطفالهن يشاركون في طبخ بعض الأكلات الخفيفة أو التقليدية للاندماج في أجواء العيد، وصنع الآيس كريم أو تحضير الكيك المفضل لهم، أو تحضير وجبات العيد الرئيسية، مثل اللحم المشوي أو الفتة.