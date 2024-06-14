«شعبة القصابين»: 3 أسواق لشراء الأضاحي بأقل الأسعار في المحافظات

أكدت شعبة القصابين أنّ أسعار الأضاحي في أسواق الماشية بمحافظات الشرقية والفيوم والقليوبية، هي الأرخص بسبب زيادة المعروض، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى الذي يوافق يوم الأحد المقبل.

أسعار الأضاحي في أسواق الماشية

وأوضحت «الشعبة» في تصريحات لـ«الوطن» أن سعر كيلو اللحم البقري قائم سجل في تلك المحافظات ما بين 162جنيهًا و156 جنيهًا، فيما يجري وزن العجول قبل الذبح، ويصل متوسط وزن العجل البقري إلى 370 كيلو جرامًا، ويبلغ سعره 65 ألف جنيه، مشيرة إلى أنّ سعر كيلو اللحوم البلدي يبدأ من 340 جنيهًا.

أسعار الأضاحي 2024

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأضاحي 2024 اليوم، في أسواق الماشية، حسب شعبة القصابين.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الكبير قائم 115 جنيهًا، بينما تراوح سعر لحم العجول (صغير السن) للذكور قائم 172 جنيهًا، وبلغت أسعار الخراف قائم نحو 200 جنيه للكيلو.

أسعار الخرفان 2024

- سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و210 جنيهات.

- سعر الخروف يتراوح بين 6 حتى 10 آلاف جنيه.

- سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و215 جنيهًا.

- سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ150 جنيهًا.

- سعر الجاموس الصغير القائم بـ160 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجاموس الكبير القائم بـ150 جنيهًا للكيلو.

- سعر اللحوم البقري الصغير 172 جنيهًا للكيلو

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

- تراوح سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي بين 280-330 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم الهندي المفروم 230 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 245 جنيهًا.