أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في أسوان.. تخصيص 1167 ساحة للمصلين

أعلنت مديرية الأوقاف، أسماء ساحات صلاة العيد 2024 في أسوان، بتحديد 1167 ساحة لصلاة عيد الأضحى، في مختلف أنحاء المحافظة، وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف، لتوفير أماكن ملائمة لأداء شعائر العيد في أجواء مناسبة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، الشيخ حنفي محمود، في بيان، أن أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في أسوان تشمل مساجد متعددة موزعة على مدن ومراكز المحافظة، وكذلك عدد من الساحات المتواجدة أمام المساجد الكبرى.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في أسوان

وكشفت مديرية أوقاف أسوان في بيان، عن أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في أسوان، كالتالي: «مسجد الطابية، مسجد العقبة، مسجد بدر، مسجد السبعة وسبعين، مسجد المرحوم فهيم، مسجد يوسف كروم، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أل يعقوب، مسجد الفاروق عمر، مسجد عباد الرحمن، مسجد التوبة، مسجد العمر، مسجد عمر بن الخطاب، مسجد الحسن والحسين، استاد أسوان الرياضي بالإضافة للساحات بمراكز الشباب والرياضة والنوادي بمختلف مدن ومراكز المحافظة».

إجراءات للحفاظ على سلامة المصلين

وأكدت مديرية الأوقاف في محافظة أسوان على اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على سلامة المصلين في أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في أسوان، وذلك في إطار الحرص على توفير تجربة عبادية مريحة وآمنة لجموع المسلمين في محافظة أسوان خلال هذه المناسبة الدينية المباركة.