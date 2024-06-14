يحمل توقيع زوجة حسام غالي.. فستان عروس محمد هاني يخطف الأنظار

ما زالت صور حفل زفاف اللاعب محمد هاني على شقيقة زوجة حسام غالي، تتصدر محركات بحث وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع ظهور العروس بفستان أبهر الحضور ورواد وسائل التواصل، وسط حالة من الاحتفال بلاعب الأهلي ومنتخب مصر.

فستان يحمل توقيع زوجة حسام غالي

بفستان أبيض رقيق، مطرز بشكل أبهر الجميع، ظهرت حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هاني، والذي تبين أنه من تصميم شقيقتها لميس زوجة حسام غالي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، وكابتن النادي الأهلي السابق.

وأشاد رواد وسائل التواصل ببراعتها ودقتها في إخراج الفستان بهذا الشكل، خاصة أنها صنعته بحب كبير لشقيقتها الصغرى، التي كانت قد وصفتها بابنتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات القصيرة «انستجرام».

وكانت قد حرصت مصممة الأزياء لميس، شقيقة العروس وزوجة حسام غالي، على الاحتفاء بزفاف شقيقتها الصغرى «حبيبة»، من خلال نشر صورة قديمة تجمعهما عبر حسابها على «انستجرام»، معلقة: «بنتي عروسة، حبيبة قلبي».

معلومات عن زوجة اللاعب محمد هاني

- تُدعى حبيبة أبو الفتوح.

- الشقيقة الصغرى لزوجة حسام غالي

- شقيقتها الكبرى «لميس» زوجة حسام غالي.

- تشبه والدتها كثيرًا وكذا شقيقتيها «منه ولميس» في الملامح.

- تخرجت في عام 2022.