إحدى أوائل الثانوية العامة: كنت أسمع القرآن الكريم بعد مراجعة المادة حتى أهدأ

استضاف برنامج «مصر تستطيع»، تقديم الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»، أوائل الثانوية العامة آخر دفعتين.

وكشفت الطالبة فرح محمد قدري، الحاصلة على المركز الثالث الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2023، عن كيفية تدريبها على امتحانات الثانوية العامة.

وقالت الطالبة فرح، إنها كانت تقوم بحل عدة امتحانات في اليوم الواحد، وكانت متميزة في اللغات، مشيرة إلى أن مواد الجغرافيا والتاريخ ممتعة، كما أنها حصلت على الدرجة النهائية في مادة اللغة الفرنسية.

وأضافت قائلًة: «يجب على الطلاب القراءة وترجمة الموضوعات قدر المستطاع، الكلمات والقواعدة مهمة، والطالب المفروض ينهي مراجعة المادة الساعة 11 ليلا، ثم يقوم بسماع القرآن الكريم حتى يهدأ».

وتابعت: «أهلي مضغطوش عليا في المذاكرة، وكنت بقارن نفسي بأختي لأنها متفوقة، ووضعت هدف أمامي وهو الوصول إلى ما وصلت إليه شقيقتي».