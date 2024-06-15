آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج المتكامل لكلية المراقبة الجوية

تنتهي كلية المراقبة الجوية بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، يوم الخميس الموافق 18 من شهر يوليو المقبل 2024، من تلقي طلبات الراغبين للالتحاق بالدفعة الجديدة بالبرنامج المتكامل للمراقبة الجوية.

طرق سحب الملفات للمتقدمين للالتحاق بكلية المراقبة الجوية 2024

وأشارت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه يمكن للراغبين سحب الملفات من كلية المراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية العلوم الطيران بمطار 6 أكتوبر، أو من مكتب الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمبنى وزارة الطيران المدني / الدور الخامس.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

وحددت الشركة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بكلية المراقبة الجوية 2024، وهي كالتالي:

- السن لا يزيد على 27 عاما في 30 من شهر يوليو المقبل 2024.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للبنين.

- اجتياز اختبارات واللياقة الطيبة / اللغة الإنجليزية / الحاسب الآلي.

- الاختبارات النفسية / المقابلة الشخصية.

- يقبل الذكور والإناث للعمل بجميع المطارات المدنية بجمهورية مصر العربية.

- تبدأ الدراسة بالبرنامج بعد موافقات جهات الاختصاص واجتياز جميع الاختبارات المقررة.

- مدة الدراسة من 18 إلى 20 شهرًا، يحصل بعدها الدارس على شهادة تؤهله للعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فور التخرج.

- تلتزم الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد مع خريجي الشركة القابضة لعلوم الطيران طبقا للوائح والإجراءات المقررة في هذا الشأن من الشركة.طرق تواصل الراغبين.

وقالت الشركة إنه يمكن للراغبين في التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية المعلومات www.caaegyp.com أو الاتصال بإدارة شئون الطلبة علي رقم 01557997552.