رابط الاشتراك في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين.. الجائزة 500 ألف جنيه

يحرص صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين في مجالات العلوم والتكنولوجيا في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، وعرض أفكارهم ومشاريعهم وتلقي الدعم والتمويل الكافي لتطويرها.

آخر موعد للتقديم في المسابقة الوطنية للشباب المبتكرين

وأعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مد موعد التقديم في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين حتى 25 يونيو الجاري، لإتاحة الفرصة للطلاب وحرصًا على تلبية رغبتهم وأولياء الأمور، إذ شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

وتقام هذه المسابقة ضمن برنامج «نادي الابتكار» iClub على مستوى 27 مديرية تعليمية، وتشمل جميع الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، ومدارس STEM ، ومدارس النيل، بهدف توفير بيئة مناسبة للشباب والطلاب المبتكرين لعرض أفكارهم ومشاريعهم واكتشاف مواهبهم، ودعم روّاد المستقبل في مصر وريادة الأعمال؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

شروط الاشتراك في المسابقة

تتمثل شروط التقديم في المسابقة الوطنية للشباب المبتكرين، على النحو التالي:

- يكون جميع أعضاء الفريق طلابًا مصريين.

- أنّ يكون الطلاب مُقيدين رسميًّا في إحدى المدارس المصرية في المرحلة الإعدادية أو الثانوية «باستثناء السنة النهائية من المرحلة الثانوية».

- أنّ يتكون الفريق من 2 إلى 4 طلاب.

- موافقة إدارة المدرسة على مشاركة الطلاب في المسابقة.

مجالات المسابقة

تقام المسابقة في خمسة مجالات رئيسة وهي:

- الطاقة، وتشمل: الطاقة الفيزيائية والطاقة الكيميائية.

- البيئة، وتشمل: الهندسة البيئية والبيئة وعلوم الأرض.

- الروبوتات والآلات الذكية.

- الأنظمة البرمجية، وتشمل: هندسة البرمجيات والأنظمة المدمجة.

- الذكاء الاصطناعي.

مميزات المسابقة

- يحصل كل فريق مؤهل لمرحلة الإرشاد والتوجيه في المسابقة على دعم مادي بقيمة 10 آلاف جنيه مصري، لتمويل المشروع وتطوير الأفكار.

- يتم تقييم المشاريع في المرحلة النهائية من المسابقة بناءً على مجموعة معايير.

- تصل قيمة جوائز المسابقة إلى 500 ألف جنيه مصري، وتتوزع الجوائز على النحو التالي:

- المركز الأول 50 ألف جنيه مصري.

- المركز الثاني 30 ألف جنيه مصري.

- المركز الثالث 20 ألف جنيه مصري.

رابط الاشتراك في المسابقة

لمعرفة التفاصيل كافة والمشاركة في المسابقة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://isf.untapinnovate.com/programs/37