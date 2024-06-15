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آخر موعد للتقدم لوظائف الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.. اعرف التخصصات

كتب:

أسماء زايد
12:06 م | السبت 15 يونيو 2024
وظائف

وظائف

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، آخر موعد للتقدم لوظائف الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، لافتة إلى أن التخصصات المطلوبة تتمثل فيما يلي: «سائق عن طريق التعاقد، ميكانيكي بحري، بحري عن التعاقد، فني كهرباء، مهندس ميكانيكا، قائد قاطرة».

وأوضحت البوابة أن آخر موعد للتقديم لتلك الوظائف يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024، معلنة شروط كل وظيفة على هذا الرابط كالتالي:

- سائق (عن طريق التعاقد)

شروط الوظيفة: الحصول على مؤهل أقل من المتوسط + رخصة قيادة مهنية سارية، ولا يقل عن 30 سنة. 

المستندات المطلوبة: صورة من: المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - بطاقة الرقم القومي سارية - شهادة الميلاد رقم قومي - صورة من رخصة قيادة مهنية درجة أولى (سارية) للمتقدمين لوظيفة (سائق) - صحيفة الحالة الجنائية (سارية).

- ميكانيكي بحري (عن طريق التعاقد)

شروط الوظيفة: الحصول على مؤهل أقل من المتوسط، ولا يقل عن 30 سنة.

المستندات المطلوبة: صورة من: المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - بطاقة الرقم القومي سارية - شهادة الميلاد رقم قومي -يفضل الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة البحرية ومن له خبره سابقة في هذا المجال - صحيفة الحالة الجنائية (سارية).

-  يتم تقدم بطلب باسم اللواء بحري/ رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية (www.apa.gov.eg) مدعماً بالمستندات.

بحري (عن طريق التعاقد)

- يعاون في إجراء العمرات وأعمال الصيانة والإصلاحات والنظافة للوحدات البحرية.

- يعاون في الاعتناء بسطح الوحدات البحرية وما يحتويه من آلات ومعدات ويجري عمليات الصيانة البسيطة له.

- ينظف سطح الوحدات البحرية وهيكلها.

- ينظف أنظمة تكييف الهواء وتصريف المياه من سطح الوحدات البحرية.

 - يعاون في قراءة العدادات وتشغيل الأجهزة وضبطها وفقاً للتعليمات الصادرة له من قائد الوحدة البحرية.

فني كهرباء (عن طريق التعاقد)

 شروط الوظيفية: مؤهل فني فوق المتوسط أو متوسط ( تخصص كهرباء )، لا يقل عن 30 سنة.

مهندس ميكانيكا (عن طريق التعاقد)

 الشروط: مؤهل هندسي عالٍ تخصص (ميكانيكا أو هندسة بحرية أو ميكانيكا قوى أو إنتاج أو سيارات)، ولا يقل عن 30 سنة.

قائد قاطرة (عن طريق التعاقد)

الشروط: مؤهل بحري عال ( شهادة ضابط ثان أعالي بحار)

العمر : لا يقل عن 30 سنة

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