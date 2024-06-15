مواطنة غزاوية: «لا فيه أضحية ولا عيد.. وسنأكل الفاصوليا بدلا من اللحم»

حكت «أم نور محمد» المرأة الغزاوية الصامدة، عن فرحة العيد التي لن تزور أبنائها الخمسة هذا العام، فلم يرتدوا الملابس الجديدة، وقالت بحسرة: «لما نوفر الأكل، نوفر هدوم العيد».

كانت الشوارع تمتلئ بالأضاحي

أم نور تذكرت عيد الأضحى الماضي في قطاع غزة، حيث كانت الشوارع تمتلئ بالأضاحي، ويتزاور الأهل والجيران مع بعضهم البعض، ويتهادوا بلحوم الأضحية، ويلعب الأطفال في الشوارع، وهم يرتدون ملابس العيد، والجميع في فرح وسرور، وتعلوا تكبيرات العيد في الشوارع والطرقات.

وحكت الصامدة الفلسطينية في تصريحات لـ«الوطن»، بآسى عن عيد الأضحى الحالي، الذي غابت عنه الفرحة وكل مظاهر العيد، مؤكدة أن أبنائها سيتناولون الفاصوليا المعلبة في العيد لغياب اللحم عن القطاع، مضيفة «لا فيه أضحية والعيد ما فيه بهجة وما في شيء متوفر».

عيد القصف والحرب والدمار

عن العيد الحالي قالت «أم نور» والحزن يملء نبرة صوتها: «العيد ده فيه قصف وحرب ودمار ومفيش حياة أصلًا»، وتذكرت بيتهم الذي هدمته صواريخ الاحتلال، موضحة: «كان لنا بيت ساكنين فيه، وكان فيه مطبخ بنسوي فيه الأكل، لكن دلوقتي قاعدين في خيمة قدام بيتنا اللي اتهدم».