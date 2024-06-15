«مراقبة المخدرات» تُحذر من مادة الكيتامين: تؤدي للوفاة في الحال  

حذر الدكتور أحمد الديب، المسؤول الإقليمي عن البرنامج العالمي للاعتراض السريع للمواد الخطرة، التابع للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، من المخدرات التخليقية أو المواد النفسية الجديدة، التي يتم صناعتها في معامل على شكل أدوية، ويتم إساءة استخدامها: «عيش مبطل.. أحسن ما تبطل تعيش».

المواد النفسية الجديدة

قال «الديب» في فيديو عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المشكلة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي هذه المواد: «شباب كتير حول العالم يستخدموا هذه المواد دون معرفة»، موضحاً أن إحدى المواد النفسية الجديدة مادة الكيتامين، وتستخدم بطريقة شريعة تحت إشراف طبيب كعملية جراحية ولكن يتم إساءة استخدامها في الشارع من قبل الشباب.

وأشار المسؤول الإقليمي، إلى أنه هناك مواد تضخع للرقابة الدولية وأخرى لا تخضع للرقابة الدولية والكيتامين لم يدخل في جدول الأمم المتحدة ولكن خاضع للرقابة في دول كثيرة: «فيه دول مش بتصرفه إلا بروشتة أو وصفة طبيب»، وهذا المعنى من تخضع أو لا تخضع للرقابة الدولية.

ما هو الكيتامين

وعرّف «الديب»، الكيتامين، قائلاً: «مادة تم اختراعها عام 1963 في بلجيا و1970 هذه المادة اتوافق عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت تُباع بشكل مسموح في الصيدليات: «بعدها بقيت بروشتة»، مؤكداً أن المادة خطرة للغاية ويتم إساءة استخدامها من قبل الشباب.

وعن سبب اختراع المادة، أكد الدكتور أحمد الديب، أنه تم اختراعها للحيوانات وتهدئتها كالثيران والأحصنة، لافتاً إلى أن الشباب على مستوى العالم يستخدمها حالياً دون دراية في مسحوق بلوري أبيض أو سائل أو حبوب.

طرق استخدام الكيتامين

ويتم الاستخدام، وفق «الديب»، عن طريق الحقن وهو يؤدي إلى مرض أخطر من أي مرض وهو الإيدز أو عن طريق الشم أو البلع وهنا يكون الشاب مُعرض لإنهاء الحياة في نفس اللحظة لعدم درايته بالكمية التي استنشقها، موضحاً أنه عند الحصول على المادة يدخل الإنسان في مرحلة مثل الغيبوبة لأنها تمنحه نشوة مزيفة.

أضرار مادة الكيتامين

وعن أضرار مادة الكيتامين، أكد المسئول الإقليمي، أن الأضرار على المدى القصير تتمثل في مشاكل في الذاكرة وعلى المدى الطويل تؤثر على الكبد والمخ والقلب: «التعرض لجرعة زيادة تؤدي للوفاة» ويسبقها مرحلة تدريجية كضيق التنفس وسرعة دقات ضربات القلب وغثيان أو هبوط.

وقدّم نصائح مهمة للشباب: «المخدرات ضعف والكيتامين مش هيحل أي حاجة لو بتاخد أي مادة حاول تعملها تحت إشراف طبيب».