موقف أحمد فتوح من اللحاق بمباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل.. عاجل

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من مباراة القمة أمام الأهلي، في اللقاء المقرر إقامته على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

تجهيز أحمد فتوح لمباراة الأهلي في القمة

وأكد مصدر بالجهاز الطبي لنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «أن هناك محاولات خلال الفترة الحالية من جانب محمد أسامة، طبيب الفريق، في تجهيز أحمد فتوح، من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة في الكاحل، من أجل لحاقه بمباراة الأهلي في مسابقة الدوري».

وتابع: «أحمد فتوح يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية، من أجل تجهيزه لمباراة القمة، حيث تأكد غيابه عن مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري، وسيتم حسم مصيره من مباراة فاركو في الدوري، بعد الخضوع لفحص طبي خلال الأيام المقبلة، لحسم موقفه من المشاركة في المباراة من عدمها».

وتعرض أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة قوية في الكاحل، خلال فترة تواجده مع منتخب مصر، من أجل الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغيينا بيساو في تصفيات كأس العالم.