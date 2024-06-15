رسميا.. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع المحافظات بالتوقيت المحلي

موعد صلاة عيد الأضحى 2024، حددته دار الإفتاء المصرية رسمياً بالتوقيت المحلي في جميع محافظات ومدن الجمهورية، بالتزامن مع عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة، والتي حددت الأوقاف المصرية أكثر من 6000 ساحة لأدائها، فضلاً عن المساجد التي تقام بها صلاة العيد، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة الأجواء الإيمانية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024

وحول موعد صلاة عيد الأضحى 2024، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، المواعيد في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، بلتوقيت المحلي وفقا، للجدول الذي نشرته دار الإفتاء المصرية:

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة

- موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة الساعة 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في برنيس الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في القصير الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في العريش الساعة 6:06 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الحامول الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في طابا الساعة 6:07 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في بلطيم الساعة 6:16 صباحًا.

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موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية

- موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية الساعة 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في دمنهور الساعة 6:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الطور الساعة 6:13 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في بني سويف الساعة 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الفيوم الساعة 6:22 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الزقازيق الساعة 6:16 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في المنصورة

- موعد صلاة عيد الأضحى في المنصورة الساعة 6:15 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في المنيا الساعة 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في أبو زنيمة الساعة 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في دهب الساعة 6:09 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد

- موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد الساعة 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في كاترين الساعة 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في رأس سدر الساعة 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في أسيوط الساعة 6:26 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في طنطا

- موعد صلاة عيد الأضحى في طنطا الساعة 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الدلنجات الساعة 6:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة الجديدة الساعة 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في إسنا الساعة 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في إدفو الساعة 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في شرق العوينات الساعة 6:45 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في السويس

- موعد صلاة عيد الأضحى في السويس الساعة 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في سفنكس الجديدة الساعة 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في رفح الجديدة الساعة 6:04 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في سيدي براني الساعة 6:36 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في شلاتين الساعة 6:17 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في مرسى علم الساعة 6:15 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في سفاجة الساعة 6:16 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الأقصر

- موعد صلاة عيد الأضحى في الأقصر الساعة 6:23 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في العلمين تمام الساعة 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في واحة سيوة تمام الساعة 6:43 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في موط «الداخلة» تمام الساعة 6:38 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الفرافرة تمام الساعة 6:38 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في البويطي تمام الساعة 6:32 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في توشكى تمام الساعة 6:34 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الضبعة تمام الساعة 6:27 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في المحلة

- موعد صلاة عيد الأضحى في المحلة الساعة 6:17 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في باريس الساعة 6:34 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الحمام الساعة 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في نجع حمادي الساعة 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في 15 مايو الساعة 6:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في السادات الساعة 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الصالحية الجديدة الساعة 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في العاشر من رمضان الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في سوهاج الساعة 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في قنا الساعة 6:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في أسوان

- موعد صلاة عيد الأضحى في أسوان الساعة 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في مطروح الساعة 6:31 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الغردقة الساعة 6:15 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الخارجة الساعة 6:33 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية الساعة 6:13 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في دمياط الساعة 6:13 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في السلوم الساعة 6:39 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في نويبع الساعة 6:07 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في حلايب الساعة 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في شرم الشيخ الساعة 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في 6 أكتوبر الساعة 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ الساعة 6:17 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في العاصمة الإدارية الجديدة

- موعد صلاة عيد الأضحى في العاصمة الإدارية الجديدة الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في العبور الساعة 6:17 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الفشن الجديدة الساعة 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في المنصورة الجديدة الساعة 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في النوبارية الجديدة الساعة 6:22 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في بدر الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في بئر العبد الجديدة الساعة 6:09 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في توشكى الجديدة الساعة 6:33 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في حدائق العاصمة الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في رشيد الجديدة الساعة 6:19 صباحًا.