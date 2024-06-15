تحذير مهم من «الإفتاء» بشأن تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي

نشرت دار الإفتاء المصرية، عدد من آداب الأضحية، من بينها تلويث البدن والثياب بدماء الأضاحي، ضمن حملتها لتنوير المجتمع.

لا يصح تلويث البدن والثياب بدماء الأضحية

أكدت «الإفتاء»، أنه لا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي، لافتة إلى أن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري، موضحة أنه لا بد من التأكد من زهوق الروح، قبل سلخها أو قطع شيء من أعضائها.

ولفتت الدار إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، موضحة أنه يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامة سنَّة الأضحية بنفسه، أن يُنيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية أو غيرها عن طريق شراء صك الأضحية.

احذر ترك مخلفات الذبح في الشوارع

أضافت الإفتاء في آداب الأضحية، أنه لا يجوز ترك مخلفات الذبح في الشوارع، موضحة أنها تتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض، مستشهدة بقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، مشيرة إلى أنه ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك، لأن فيه رعايةً للمصلحة العامة والخاصة.