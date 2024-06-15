أسعار الأضاحي 2024 بمصر.. تراجع جديد في كيلو الخرفان القائم اليوم

تراجعت أسعار الأضاحي 2024 في مصر قبيل ساعات قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، فيما انخفضت أسعار اللحوم اليوم بصورة كبيرة بسبب تراجع أسعار الأضاحي، سواء سعر كيلو الخرفان القائم، أو كيلو اللحم البقري القائم، بينما تفتح المجازر أبوابها أمام المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان.

وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» تفاصيل أسعار الأضاحي 2024 مصر قبيل ساعات قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، والتي شهدت تراجعًا جديدًا في سعر كيلو الخرفان القائم اليوم، وكذلك سعر كيلو اللحم البقري قائم.

أسعار الأضاحي 2024 في مصر

وتراجعت أسعار الأضاحي 2024 في مصر بآخر ساعات يوم وقفة عرفات، إذ يحرص التجار على بيع الأضاحي المتبقية لديهم، قبل ساعات من حلول عيد الأضحى المبارك.

سعر البقرة في مصر 2024

وبحسب آخر بيان للغرفة التجارية في محافظة الفيوم، فإنّ سعر البقرة في مصر 2024 يختلف حسب الوزن والسن، وتراوح ما بين 50 إلى 65 ألف جنيه، وذلك للإناث البقري، بينما في الإناث الجاموسي تتراوح الأسعار ما بين 40 إلى 50 ألف جينه.

سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2024

وفيما يخص سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2024 في الذكور، فأنّه يتراوح ما بين 160 إلى 170 جنيهًا لذكور الأبقار، بينما يتراوح سعر ذكور الجاموس ما بين 130 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

سعر الخروف وزن 50 كيلو جرامًا اليوم 2024

وبلغ سعر الخروف وزن 50 كيلو جرامًا اليوم نحو 10 آلاف و500 جنيه، فيما تختلف الأسعار حسب الوزن والنوع.

ويسجل سعر كيلو الخرفان قائم اليوم ما بين 200 إلى 245 جنيهًا في البرقي، وبين 195 إلى 215 جنيهًا في البلدي، ويتراوح سعر كيلو الماعز قائم اليوم ما بين 210 إلى 245 جنيهًا.

انخفاض أسعار اللحوم اليوم

وشهدت أسعار اللحوم اليوم تراجعًا كبيرًا في الأسعار، إذ يبدأ سعر كيلو اللحوم البلدي من 250 جنيهًا ويصل إلى 380 جنيهًا، ويختلف باختلاف المنطقة.

أسعار الجمال في سوق برقاش

وتبدأ أسعار الجمال في سوق برقاش من 45 ألف جنيه للجمل الصغير، وتصل حتى 120 ألف جنيه، حسب الوزن والنوع والعمر.