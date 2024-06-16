دعاء رمي الجمرة الكبرى.. ما حكم التأخير؟

مشهد مهيب مليء بالروحانيات يجمع ملايين المسلمين في موسم الحج من كل أنحاء العالم، وهو رمي الجمرات، ما بين الاعتقاد السائد بأنه طقس ديني ومشهد يرمز لرجم الشيطان الرجيم، أو كونه فرضًا على ملايين الحجاج، يبقى رمي الجمرات، فرصة كبيرة للحجاج لتجديد العهد مع الله، كجزء لا يتجزأ من مناسك الحج.

دعاء رمي الجمرة الكبرى.. ما هي الجمرات؟

ومع استقبال أيام التشريق، يبدأ رمي الجمرات، والجمرة هي القطعة الملتهبة من النار، وهي حصاة صغيرة، وخلال مناسك الحج.

ويرمي الحجاج الجمرات الثلاث الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، وفقاً لما أوضحه الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية.

دعاء رمي الجمرة الكبرى

وفقاً لما أوضحه الأزهر الشريف، فإن رمى جمرة العقبة الكبرى، تعد الأولى يوم العيد بعد طلوع الشمس، ويمتد إلى غروب شمس يوم العيد، ولا حرج لمن أخَّره إلى آخر الليل، لكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر.

ووفقاً لما ذكره مركز الفتوى العالمي، يقف الحاج مستقبلا القبلة، بعد رمي الجمرة الأولى الصغرى ويذكر الله تعالى، ويهلل ويسبح بقدر قراءة سورة البقرة، وبعد رمي الجمرة الثانية الوسطى أما بعد رمي الجمرة الثالثة، وهي جمرة العقبة الكبرى، فيردد قائلاً: اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا.

دعاء رمى الجمرات

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر وإن قال: اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا

اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

بسم الله والله أكبر رجمًا للشيطان ورضا للرحمن، اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا.