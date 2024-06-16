منسق حركة تمرد بالسويس: الشعب المصري عكس التوقعات وهو القدوة والمعلم

قال مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، إن الشعب المصري هو الذي أدار المعركة في الفترة التي تم تحديدها لتنحي محمد مرسي عن الحكم.

كنت حريصا على عدم نقل خوفي لباقي الزملاء

وأضاف «السويسي» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أنه «في يوم 30 يونيو نزلت من البيت وجدت ميدان الأربعين به عدد قليل جدًا من المواطنين وكنت خائفا للغاية، ولكن كنت حريصا على عدم نقل خوفي لباقي الزملاء».

وتابع: «بعد صلاة العصر في يوم 30 يونيو ذهبت إلى مسجد الشهداء وجدت المسجد مليئا بالمواطنين المؤيدين لتمرد، خرجنا من المسجد وجدنا طوفانا بشريا، وبعد الوصول لميدان الأربعين وجدنا عشرات الآلاف من المواطنين في الميادين بالمحافظة يؤيدون تمرد».

الشعب المصري وقت الأزمات يقف بكل قوة وشجاعة

واستطرد: «الشعب المصري عكس التوقعات ووقت الأزمات يقف بكل قوة وشجاعة دون خوف من أجل نجدة الوطن، والشعب المصري هو القدوة والمعلم».

وأشار إلى، أن بيان 3 يوليو كانت التوقعات تشير إلى أن الجيش المصري سيقف مع الشعب بالتأكيد، وطريقة صياغة البيان وإلقائه كان قويا للغاية وكان له تأثير في نفوس الشعب المصري.