من السنة النبوية.. تكبيرات عيد الأضحى 2024 الصياغة الصحيحة

ساعات قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، لذلك يرغب الكثيرون في معرفة تكبيرات عيد الأضحى، الصياغة الصحيحة، والتي وردت في السُنَّة النبوية، والتي سيتم ترديدها حتى نهاية رابع أيام العيد المبارك، والتي من المستحب قولها على مدار اليوم.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي تكبيرات عيد الأضحى الصياغة الصحيحة وفق ما ورد عن السنة النبوية، وذلك ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشرها جريدة «الوطن» على مدار اليوم..

تكبيرات عيد الأضحى الصياغة الصحيحة

ووفق السنة النبوية، فإن تكبيرات عيد الأضحى الصياغة الصحيحة تكون كالتالي:

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلاً.. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبدإلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً».

وقال الإمام الشافعي عن الصيغة التي يرددها المصريون بشأن تكبيرات العيد: «وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيراً فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه».

كيفية صلاة عيد الأضحى 2024

جاء عن النبي صل الله عليه وسلم «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ».