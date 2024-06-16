هل يجوز صيام يوم القر؟.. اعرف ماذا جاء في مذاهب الإسلام

نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عن هل يجوز صيام يوم القر، وذلك إجابة عن سؤال ورد إليها حول هذا الأمر

هل يجوز صيام يوم القر؟

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال هل يجوز صيام يوم القر أن يوم القرّ يعتبر من الأيام المهمة في شهر ذي الحجة، وهو اليوم الحادي عشر من الشهر الكريم.

ولفتت في فتواها عن هل يجوز صيام يوم القر، إلى أن هذا اليوم يأتي بعد يوم النحر، وهو يوم تجمع فيه الحجاج في منى بعد أداء مناسك الحج.

كما لفتت إلى أن يوم القر من الأيام المميزة وقد أشار إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أعظم الأيام عند الله، في هذا اليوم، يُفضل أداء الطواف والاستغفار والذكر.

هل يجوز صيام يوم القر في مذاهب الإسلام؟

وعن هل يجوز صيام يوم القر، قالت الإفتاء إنه في المالكية والحنابلة يحرمون صيامه، إلا لمن لم يجد الهدي (الأضحية)، أما الشافعية والحنفية يحرمونه أيضًا على من لم يجد الهدي.

واختتمت فتواها عن هل يجوز صيام يوم القر قائلة: «يُفضل الامتناع عن صيام يوم القرّ، ويُعتبر هذا اليوم وقتًا للعبادة والذكر».