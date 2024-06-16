دعاء المشعر الحرام .. اعرف ما جاء في السنة النبوية المؤكدة

ونحن في الأيام الأخيرة من أداء مناسك الحج المقدسة، يتساءل الكثيرون عن دعاء المشعر الحرام، وفق ما جاء في السنة النبوية المؤكدة، وأحب الأعمال التي يجب أن يقوم بها المؤمن خلال أدائه شعائر الحج المقدسة.

دعاء المشعر الحرام

وعن دعاء المشعر الحرام، فإنه يأتي الحاج ويقف عند المشعر الحرام ويقول دعاء «اللهم كما وقفنا فيه، وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق (فإذا أفضتم من عرفات)».

وقال أبو عبد الله - في رواية المروذي - : فإذا برق الفجر فصل الفجر مع الإمام إن قدرت ، ثم قف مع الإمام في المشعر الحرام ، وتقول : اللهم أنت خير مطلوب منه وخير مدعُوِّ وخير مسؤول .

أسألك اللَّهُمَّ بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم أن ترزقني رضاك والجنة .

وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاُ . وأن توسِّع علي رزقي .

وأن تتفضَّل علي وعلى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة.

وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة . وعلى أموات المسلمين بالغفران والرحمة .برحمتك يا أرحم الراحمين .

المشعر الحرام

المشعر الحرام هو اسم للمزدلفة كلها، لأن عرفة هي المشعر الحلال، وسمي جمعا لأن الصلاتين تجمع بها، وروى سعيد بن أبي عروبة - في مناسكه - عن قتادة في قوله: (فاذكروا الله عند المشعر الحرام) .

السُنَّة أن يقف الناس غداة جمع بالمزدلفة يذكرون الله سبحانه وتعالى، ويدعونه كما صنعوا بعرفات إلى قبيل طلوع الشمس، وهو موقف عظيم ومشهد كريم، وهو تمام للوقوف بعرفة، وبه تجاب المسائل التي توقفت بعرفة كالطواف بين الصفا والمروة مع الطواف بالبيت.