كيف تفرق بين لحوم الماعز والخرفان؟.. علامات سهلة

تتنوع الأذواق في تناول اللحوم، فبعضنا يحب البقري، والآخر يفضل الضأن، وآخرون يفضلون الماعز، وفي عيد الأضحى يعتذر على البعض التفرقة بين هذه الأنواع عند الشراء، وذلك نظرًا لكثرة الأضاحي ونستعرض في السطور التالية أبرز العلامات التي تساعدك على التفرقة بينها، وشراء ما يحلو لك.

الفرق بين لحوم الماعز والأغنام

وأوضحت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة أن الحيوانات الصغيرة تكون لحومها ناصعة اللون وأليافها العضلية دقيقة.

وبالنسبة للدهون فإنها تترسب بين العضلات وتحت الجلد وحول الكليتين وتكون سهلة التفتت.

وفيما يتعلق بالحيوانات كبيرة السن يكون لون لحومها أحمر داكن وملمسه ناعم وأليافه العضلية كثيفة.

أما لحم الماعز، فإن لونه أحمر داكن وأحياناً يصبح بنفسجي مع ظهور رائحة مميزة.

وبالنسبة لدهون الماعزة فإنها تتجمع حول الكليتين بكميات كبيرة وقوام الدهن لزج.

ويكون الذيل يكون دقيق ورفيع ولا يحتوي دهن عند الماعز، أما عند الأغنام يكون محاط بكمية كبيرة من الدهن وتسمى اللية.

دهن الماعز لزج لذلك نلاحظ التصاق بعض الأشعار على ذبائحها، أما في الأغنام فهذه الصفة غير موجودة.

لون لحم الأغنام أفتح من لون لحم الماعز.

هناك رائحة نشادرية للحوم ذكور الماعز «التيس» وهذه الرائحة لا تظهر في ذبائح الأغنام، كما أن طول عظم الكعبرة، إحدى عظام الساعد عند الماعز يعادل ضعف طول عظم المشط، أما عند الأغنام فطول عظم الكعبرة يساوي تقريباً عظم المشط.

تركيب جسم الماعز والأغنام

عدد الفقرات العجزية في الماعز 4 وعددها في الأغنام 3.

لوح الكتف يكون طويل ورفيع عند الماعز، وعريض وقصير عند الأغنام.

عظم القص الذي يربط الأضلاع ببعضها يكون محدبًا عند الأغنام، ومسطح عند الماعز.

يحتوي لحم الضأن على نسبة دهون أعلى من لحم الماعز والرائحة المميزة لحم الضأن ناتجة عن حمض الكابريليك المخزن في الأجزاء الدهنية من قطع لحم الضأن.

لحم الماعز يحتوي على نسبة أقل من الكوليسترول والدهون المشبعة والسعرات الحرارية من لحم الأغنام والبقر.

يحتوي لحم الماعز على بروتين أكثر من لحم الغنم.