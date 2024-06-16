ظهور بطوط وغوريلا في شوارع الدقهلية احتفالا بعيد الأضحى.. «رجعوا فرحة زمان»

فرحة كبيرة هلت على شوارع الدقهلية بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى، لتشهد الشوارع ظهور شخصيات كارتونية محببة، وهي: «بطوط، دياسطي وغوريلا الكبير».

بطوط في احتفالات العيد في الدقهلية

بفكرة بسيطة تمكن مجموعة من شباب الدقهلية من إدخال البهجة والسعادة على قلوب المواطنين، من خلال وجود أشهر الشخصيات الكارتونية المحببة لقلوب الأطفال ضمن احتفالات العيد، إذ يقول عبد الرحمن محمد ابن الدقهلية أن الفكرة جرى تنفيذها بالتعاون مع الشباب في مركز السنبلاوين.

في السياق، قال محمد إبراهيم ابن الدقهلية، إن وجود بطوط حبيب الملايين وباقي الشخصيات أسعد الأطفال، موضحًا: «ابني أول ما شاف الغوريلا فرح، وبنتي طلبت تتصور مع بطوط».

وقالت فاطمة متولي ابنة السنبلاوين لـ«الوطن» إن فقرة التنورة أعادتها لقرحة العيد مع أجدادها، موضحة: «حسيت للحظة أول ما التنورة بدأت إننا رجعنا لعيد زمان وفرحته البسيطة والجميلة، في نفس الوقت، حكيت لأولادي إنها كانت أساسية زمان في أي فرحة لينا سواء العيد أو المولد أو غيرها».