مجازاة مفتشي ومشرفي التغذية في مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للتقصير

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة مرورية مفاجئة على مستشفى الحسينية المركزي، والمركز الطبي بالحسينية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهما، وخطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستشفى الحسينية

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته الأولى الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحسينية المركزي، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن نشر جداول النوبتجيات بكافة الأقسام، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار 24 ساعة، متابعاً تقديم الخدمة الطبية للمرضى بقسم الإستقبال، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية خاصة الأشعة المقطعية، مقدماً التهنئة لجميع العاملين والمرضى وذويهم الموجودين بالمستشفى.

كما تفقد وكيل الوزارة العناية المركزة للأمراض الباطنية، والعناية المركزة لأمراض القلب، وقام بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، ومناظرة الملفات الطبية لهم، وتم التأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية للمرضى بها، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد الأقسام الداخلية، وتم الاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للأطفال، وحالات الباطنة والجراحة العامة.

مجازاة عدد من العاملين

كما قرر الدكتور هشام مسعود مجازاة رئيس مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالحسينية، ومفتش الأغذية بالإدارة الصحية المشرف على تغذية المستشفى، ومشرفي التغذية بالمستشفى، بخصم ثلاثة أيام من الراتب، لسماحهم باستلام الوجبات الغذائية من المتعهد بعد نقلها في سيارة نصف نقل مكشوفة، مع تكليف مدير الإدارة الصحية بالحسينية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان وصول وجبات غذائية آمنة للمرضى والعاملين بالمستشفى.