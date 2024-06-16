بشرى لمستخدمي عدادات المياه.. استمرار الخدمة في العيد حتى مع نفاد الرصيد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع «فيسبوك» أنه في حالة نفاد الرصيد خلال الإجازات الرسمية، لن تنقطع المياه وسيظل المحبس مفتوحًا خلال فترة الإجازة.

حوكمة الخدمات وتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك

وأشارت شركة المياه، إلى أن العداد مسبوق الدفع هو إحدى الخطوات التي اتخذتها الدولة لتخفيف العبء على المواطنين، ولضمان المحاسبة على الاستهلاكات الفعلية، موضحة أنها فعَّلت منظومة تركيب العدادات مسبقة الدفع في إطار إجراءاتها لحوكمة الخدمات، وتقليل الفاقد، وترشيد الاستهلاك.

خطوات للتعامل مع عداد المياه مسبق الدفع

حددت الشركة عددًا من الخطوات للتعامل مع عداد المياه مسبق الدفع، كالتالي:

1. لتنفيذ أي عملية على الكارت، يجب عليك وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر {Read} مرة واحدة قبل الذهاب إلى مركز الشحن.

2. بعد الشحن، يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة لتنزيل الرصيد.

3. لمعرفة الرصيد المتبقي داخل العداد، يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر ثلاث مرات متتالية.

4. لمعرفة عدد الأمتار التي تم استهلاكها خلال الفترة، يجب الضغط على الزر الأحمر ست مرات متتالية. تتم المحاسبة على الاستهلاك في نهاية كل شهر.

5. يوجد استدامة خدمة شهرية تختلف باختلاف كمية الاستهلاك ونوع النشاط، وتتم المحاسبة حسب التعريفة المعتمدة.

6. عند وصول رصيد الشحن إلى 20% من قيمة آخر شحن، يحدث ضعف للمياه للإنذار، ويتم وضع الكارت في العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة فقط، ويجب عليك الشحن لتستمر الخدمة مرة أخرى.

7. يتم الشحن من خلال مراكز الشحن بالشركة أو منافذ شركات الدفع الإلكتروني (فوري - خالص).